Жилье, рост стипендий и доплат: в РАН хотят заинтересовать молодежь в профессии ученого

Российская академия наук прорабатывает различные варианты для повышения престижа профессии ученого. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал президент академии Геннадий Красников.

По его словам, РАН стремится заинтересовать молодых специалистов не только интересными исследованиями и перспективами роста до мирового уровня, но и обеспечив им достойные рабочие места с новейшим оборудованием. Также ведется поддержка «молодежных лабораторий» — коллективов, в которых много сотрудников в возрасте до 30 лет. Они получают дополнительные средства на свою деятельность.

«Одновременно вырабатываются механизмы, чтобы молодые ученые на старте карьеры могли обзаводиться жильем. Решается вопрос о повышении аспирантской стипендии и кратном увеличении доплат за кандидатские и докторские степени», — перечислил собеседник издания.

Красников напомнил о результатах опроса ВЦИОМ, представленных в конце прошлого года. Исследование показало, что 65% родителей в России мечтают, чтобы профессия их детей была связана с наукой. По мнению президента РАН, это говорит о качественных изменениях в обществе.

На встрече с участниками III Конгресса молодых ученых Президент России Владимир Путин анонсировал повышение аспирантских стипендий до 75 тыс. рублей.