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Общество 29 ноября 2023 19:22

Путин сообщил об увеличении стипендий аспирантам до 75 тыс. рублей

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Президент России Владимир Путин заявил о повышении стипендий для аспирантов до 75 тыс. рублей. Об этом он рассказал на встрече с участниками III Конгресса молодых ученых.

«Ваши коллеги, с которыми я встречался в прошлом году, ставили вопрос о том, что нужно поднять стипендии аспирантам. <...> Сейчас вот стипендия будет 75 тыс.», – заявил глава государства.

#стипендия #Владимир Путин
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