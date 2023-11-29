Путин сообщил об увеличении стипендий аспирантам до 75 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин заявил о повышении стипендий для аспирантов до 75 тыс. рублей. Об этом он рассказал на встрече с участниками III Конгресса молодых ученых.

«Ваши коллеги, с которыми я встречался в прошлом году, ставили вопрос о том, что нужно поднять стипендии аспирантам. <...> Сейчас вот стипендия будет 75 тыс.», – заявил глава государства.