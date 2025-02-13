Жильцы одного из домов Казани из-за крыс и запахов пожаловались на ресторан

В Ново-Савиновском районе Казани у жильцов дома №31 по проспекту Фатыха Амирхана возник конфликт с владельцем ресторана и собственником помещения, которое арендует заведения общепита. Жители жалуются на крыс и неприятные запахи, сообщает ГТРК «Татарстан».

Местные жители уверены, что грызуны водятся именно в ресторане, который примыкает к дому. Не меньшее беспокойство у них вызывает дым – даже в шкафах одежда пропитывается запахами кухни.

Когда договориться миром не вышло, казанцы обратились в суд. Они хотят, чтобы дверь, которая ведет в ресторан, была замурована. До этого жители и управляющая компания даже установили знак, что парковка доступна только для жильцов, но администрация ресторана его проигнорировала.

Ответчиком в суде выступает собственник помещения, а не владелец ресторана. По словам представителя собственника, все технические документы в порядке. Рестораторы тоже настаивают, что никаких нормативов они не нарушают.

В Управлении Роспотребнадзора по РТ действительно не нашли нарушений по итогам прошлогодней проверки: воздух соответствовал норме, а грызунов специалисты не обнаружили. Однако материалы по загрузке они направили в прокуратуру. Впрочем, там не согласовали внеплановую проверку.

Теперь Роспотребнадзор рекомендовал жителям напрямую обратиться в прокуратуру Татарстана. Пока же судебный процесс продолжается. Следующее заседание намечено на 24 февраля.