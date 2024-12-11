Жильцы Новошешминского дома-интерната отправили новогодние подарки бойцам СВО

Новогодние подарки для бойцов специальной военной операции собрал и отправил Новошешминский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Благотворительную акцию организовали сотрудники социального учреждения.

Вместе с волонтерами отряда «Надежда» из числа проживающих в доме-интернате они упаковали для военнослужащих пакетики с витаминным чаем, насушили сухарей и изготовили окопные свечи.

Кроме того, сотрудники и подопечные собрали теплые вещи, чай, кофе, разнообразные сладости, написали письма воинам, чтобы в новогоднюю ночь защитникам было тепло, как дома. Затем в костюмах Деда Мороза и Снегурочки сотрудники отвезли подарки волонтерам для отправки на фронт.

Акция «Новогодние подарки для бойцов СВО» проведена по инициативе директора дома-интерната Залины Лизуновой. «Понимаем, что ребятам нужно помочь, поэтому сплотились все. Каждый помогал, чем мог. Все вещи полезные и будут использованы», — говорит она.

Инициатором многих акций для бойцов СВО в доме-интернате является также старшая медсестра Вера Валиуллина.

«Это самое малое, что мы можем сделать для наших ребят, — прокомментировала она. — Мы желаем им крепкого здоровья, скорейшей Победы и возвращения домой».

Все сотрудники дома-интерната отметили, что для наших защитников очень важно чувствовать поддержку и заботу из дома, особенно в Новый год.

«Пусть даже небольшие вещи станут для них символом праздника, — сказали они. — Спасибо всем, кто принял участие в нашей акции. Без сомнения, такие добрые дела сплачивают нас!»

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку специальной военной операции. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

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