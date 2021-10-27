Жильцов дома в Набережных Челнах, в котором был взрыв, пустили в их квартиры

Сегодня в Набережных Челнах жильцов 10-го и 12-го подъездов дома, в котором прогремел взрыв, пустили в их квартиру, чтобы они смогли забрать вещи первой необходимости. Информацию об этом ИА «Татар-информ» подтвердила пресс-секретарь мэра Набережных Челнов Римма Мухаметзянова.

Кроме того, она сообщила, что в 11 подъезде жилого дома сейчас еще работают следователи, в 10 и 12 подъездах – идет инструментальное техническое обследование.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Набережных Челнах открыли счет для сбора средств пострадавшим при взрыве дома.