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Ру Тат
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27 октября 2021  12:04
Павел Климчак

Жильцов дома в Набережных Челнах, в котором был взрыв, пустили в их квартиры

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Сегодня в Набережных Челнах жильцов 10-го и 12-го подъездов дома, в котором прогремел взрыв, пустили в их квартиру, чтобы они смогли забрать вещи первой необходимости. Информацию об этом ИА «Татар-информ» подтвердила пресс-секретарь мэра Набережных Челнов Римма Мухаметзянова.

Кроме того, она сообщила, что в 11 подъезде жилого дома сейчас еще работают следователи, в 10 и 12 подъездах – идет инструментальное техническое обследование.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Набережных Челнах открыли счет для сбора средств пострадавшим при взрыве дома.

#Набережные Челны #жилой дом #взрыв газа в жилом доме
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