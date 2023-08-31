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Общество 31 августа 2023 11:25

Зилантов монастырь просит помощи в восстановлении часовни в Кировском районе Казани

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Финансовая помощь требуется часовне в честь преподобного Серафима Саровского, приписанной к Успенскому Зилантову монастырю. Строение пострадало от пожара 29 августа.

Сообщение о возгорании поступило в час дня. На месте пожарные обнаружили, что на площади пять квадратных метров горит деревянный тамбур. Работница часовни попыталась самостоятельно сбить пламя, но получила ожоги рук. Врачи оказали ей медицинскую помощь.

Фото: © Телеграм-канал Зилатового монастыря

Фасадная и внутренняя части часовни были повреждены огнем, закоптились стены, пострадали иконы. Также во время тушения пожара часовня была залита водой.

Монахини Зилантового монастыря просят оказать посильную помощь в восстановлении часовни. Чтобы перечислисть средства, можно перейти по ссылке. Также помочь можно, перечислив средства на счет 40703810701010190194.

Фото: © Телеграм-канал Зилатового монастыря

#Религия #восстановление #благотворительность
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