В Кировском районе Казани загорелась часовня

Сегодня в 12.58 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о горении внутри часовни Казанской иконы Божией Матери и Серафима Саровского по улице Клары Цеткин, 6. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На место происшествия по 1 рангу пожара оперативно прибыли подразделения Казанского гарнизона.

В 13.05 огнеборцам удалось справиться с очагом возгорания.

В ведомстве отметили, что происходило горение деревянного тамбура на площади 5 кв.метров