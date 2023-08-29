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В Кировском районе Казани загорелась часовня
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Сегодня в 12.58 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о горении внутри часовни Казанской иконы Божией Матери и Серафима Саровского по улице Клары Цеткин, 6. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
На место происшествия по 1 рангу пожара оперативно прибыли подразделения Казанского гарнизона.
В 13.05 огнеборцам удалось справиться с очагом возгорания.
В ведомстве отметили, что происходило горение деревянного тамбура на площади 5 кв.метров
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