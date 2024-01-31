Жестокое обращение в семье и беспризорность: куда обращаться, чтобы помочь детям

Ирина Волынец рассказала, куда обращаться, если вы увидели, что с ребенком жестоко обращаются, и кто может взять опеку над несовершеннолетним

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Чужая семья – потемки?

Ирина Владимировна, проблемы в семье и вовлеченные в них дети – наверное, самые сложные конфликты для разрешения с участием сторонних структур. Какие именно вопросы в этой области наиболее острые?

– Конечно, в первую очередь речь о так называемых неблагополучных семьях. Таковой семья становится не в одночасье, и причины тому могут быть различными. Понять их, помочь, не оставить без внимания тревожные сигналы – это и есть задача Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан.

Предположу, что, наверное, в отношении неблагополучных семей самые частые ситуации – неисполнение родительских обязанностей или недостаточное их исполнение, жестокость к детям, оставление без присмотра малолетних?

– Все верно. Я хочу напомнить, что право ребенка на защиту прописано в Семейном кодексе Российской Федерации. Также в нем указано, что должностные лица и граждане, которым станет известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, обязаны сообщить в уполномоченные органы по месту фактического нахождения ребенка. Там уже сотрудники обязаны действенно отреагировать на такой сигнал, приняв конкретные меры по защите прав и законных интересов ребенка.

У каждой службы свое поле действия, свои полномочия. Куда именно и о чем следует сообщать?

– Если вы увидели или услышали, что с ребенком плохо обращаются, если заметили, что ребенок «бесхозный» – родители пускают его судьбу на самотек, не уделяя должного внимания его содержанию, питанию, стоит незамедлительно проинформировать об этом либо полицию и прокуратуру, либо комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, орган опеки и попечительства, а также Управление социальной защиты населения.

Поясню, что, например, в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав стоит сообщить, если нарушаются права детей на образование, труд, отдых, жилье и так далее. А также если вы считаете, что органы и учреждения, которые ответственны за предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, не оказывают должного внимания ситуации.

В орган опеки и попечительства следует обратиться, если дети оказались без попечения родителей или иных законных представителей, а также если жизни детей, их здоровью что-то угрожает, препятствуя их здоровому воспитанию.

Орган Управления социальной защиты населения принимает сигналы о детях, которым нужна помощь государства в связи с безнадзорностью или беспризорностью, а также о семьях в социально опасном положении.

Полиция, органы внутренних дел принимают участие в выявлении родителей, законных представителей детей и иных лиц, которые жестоко обращаются с несовершеннолетними, вовлекают их в совершение преступлений и других противоправных, антиобщественных действий, а также в выявлении тех, кто склоняет детей к суицидам, совершает в отношении них иные противоправные действия. Полиция также устанавливает несовершеннолетних, уже совершивших что-то противоправное либо какой-то антиобщественный поступок.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Экстренная помощь и телефоны доверия

Подобные сигналы тревоги за детей и несовершеннолетних иногда, наверное, требуют оперативного оповещения инстанций. Как и куда помимо полиции можно безотлагательно сообщить об угрожающей ребенку ситуации?

– Во-первых, действует единый общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей: 8-800-2000-122.

Детям и семьям с детьми в кризисной ситуации, в том числе связанной с жестоким обращением, можно также позвонить в Республиканский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Росток»: (843) 563-35-16, он находится в Казани по адресу: ул. Академика Королёва, д. 4б. В этом направлении также работает в Казани Центр психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Доверие», телефон: (843) 512-43-80. Эта организация находится на Кулахметова, 21.

Сотрудники Аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Татарстане также готовы оказать содействие в разрешении проблемной ситуации. Обратиться к нам можно по телефону: (843) 236-61-64.

В острых, экстренных ситуациях, в которые вовлечены дети, можно позвонить в полицию или по номеру 112. По вопросам защиты прав несовершеннолетних также можно обратиться на Всероссийскую телефонную линию «Ребенок в опасности» 8-800-200-19-10. Этот номер бесплатный для регионов России. Можно также позвонить на телефонную линию «Ребенок в опасности» Республики Татарстан: (843) 238-33-59, 123 (для абонентов операторов сотовой связи).

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Взять под крыло

Если все складывается так, что над ребенком необходимо взять опеку, как это можно оформить? Например, бабушке или дедушке, другим родственникам, у которых вместо родителей проживает и воспитывается несовершеннолетний.

– Исходя из российского законодательства, опека (попечительство) возможна только над несовершеннолетними детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Необходимы документы в подтверждение того, что родителей (единственного родителя) нет или воспитание ребенка ими (им) невозможно.

Подать на опеку (попечительство) могут сами родители. Для этого им нужно совместно обратиться в орган опеки и попечительства с заявлением о назначении их ребенку опекуна или попечителя на тот период, когда по уважительным причинам они не смогут исполнять свои родительские обязанности. Должно быть указано конкретное лицо, на кого просят оформить опеку над ребенком, предоставлены документы об уважительных причинах, по которым родительские обязанности не могут быть исполнены в это время. В акте органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя по заявлению родителей тоже будет указан срок действия полномочий опекуна или попечителя.

Сама бабушка (дедушка, иной родственник) тоже может обратиться в орган опеки и попечительства для оформления опекунства над своим внуком. Нужно будет написать заявление с просьбой назначить себя опекуном, указать в нем, что родители не исполняют родительские обязанности и дети (ребенок) находятся на попечении бабушки (иного родственника). Приложить к заявлению необходимые документы. Орган опеки и попечительства сначала проводит обследование условий жизни, составляет акт обследования, изучает документы, после принимает решение.

Есть критерии, ограничения, кто может, а кто не может становиться опекуном?

– Конечно. Опекунами (попечителями) детей могут назначаться только совершеннолетние дееспособные лица. При этом не могут быть назначены опекунами (попечителями) те, кто лишен родительских прав. Еще люди, кто имел в прошлом или имеет судимость, находились или находятся под уголовным преследованием (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям), за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, а также за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. И те, кто совершал преступления против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной безопасности.

Не дадут опеку (попечительство) и тем, кто имеет неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления, а также представителям однополых браков, зарегистрированных в государствах, где такие союзы разрешены, и однополым парам из иностранных государств, хоть и официально брак не зарегистрировавшим.

Конечно, не назначаются опекунами (попечителями) больные хроническим алкоголизмом или наркоманией. Кроме того, те, кого ранее отстранили от выполнения обязанностей опекунов (попечителей), ограничили в родительских правах, а также бывшие усыновители, если усыновление отменено по их вине. Не доверят ответственность за детей тем, кто страдает заболеваниями, при наличии которых лицо не может принять ребенка под опеку, попечительство, взять его в приемную или патронатную семью.

Кроме того, лицам, становящимся опекунами (попечителями), необходимо пройти для этого специальную подготовку государственного стандарта. Это для тех, кто не является близким родственником и не был опекуном или приемным родителем ранее. Без такой подготовки опека (попечительство) также не оформляется.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Лишить родительских прав

Чаще в СМИ проходит информация не об опекунах или оформлении опекунства или попечительства, а о лишении родительских прав. Что должно произойти, чтобы родителей лишили родительских прав?

– Я подчеркиваю: лишение родительских прав – чрезвычайная мера. Родительских прав лишают тогда, когда необходимо защитить ребенка от его собственных родителей. Это решение принимается только судом, и за ним следуют серьезные правовые последствия для обеих сторон.

Родительских прав лишают, когда доказана вина родителя или когда невозможно изменить поведение родителей (или одного из них) в лучшую сторону. Вина родителей означает, что их недостойное поведение по отношению к ребенку является осознанным и умышленным. Если они не в силах контролировать свое поведение вследствие болезни, то по общему правилу они не будут лишены родительских прав. В таком случае применяется ограничение родительских прав.

Также лишить родительских прав можно, если родители уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов; отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома (отделения) либо из иной медицинской организации, образовательной организации, организации социального обслуживания или из аналогичных организаций. Разумеется, лишение родительских прав обоснованно, если родители злоупотребляют своими родительскими правами или жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность. А также если они больны хроническим алкоголизмом или наркоманией или совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей, другого родителя детей, супруга, даже если он не является родителем этого ребенка (детей), либо против жизни или здоровья иного члена семьи.

Кто инициирует процедуру лишения родительских прав?

– С заявлением в суд о лишении родительских прав может обратиться один из родителей или лиц, их заменяющих. Кроме того, это может быть обращение (заявление) прокурора, а также заявления органов или организаций, на которые возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних детей. Иными словами, органы опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, также могут обратиться в суд с инициативой лишить родительских прав. Рассматриваются такие дела с участием прокурора и органа опеки и попечительства.

При этом параллельно суд решает вопрос о взыскании алиментов на ребенка с родителей (одного из них), лишенных родительских прав.

Отмечу, что лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности содержать своего ребенка. А вопрос о дальнейшем совместном проживании ребенка и родителей (одного из них), лишенных родительских прав, решается судом в порядке, установленном жилищным законодательством. Ребенок же, в отношении которого родители (один из них) лишены родительских прав, сохраняет право собственности на жилое помещение или право пользования жилым помещением, а также сохраняет имущественные права, основанные на факте родства с родителями и другими родственниками, в том числе право на получение наследства.

При невозможности передать ребенка другому родителю или в случае лишения родительских прав обоих родителей ребенок передается на попечение органа опеки и попечительства.

Есть еще один нюанс: усыновление ребенка в случае лишения родителей (одного из них) родительских прав допускается не ранее истечения шести месяцев со дня вынесения решения суда о лишении родителей (одного из них) родительских прав.

Ранее, напомним, «Татар-информ» публиковал интервью Ирины Волынец о том, как родителям детей реагировать на проблемы детей в школе, в частности на проявления буллинга к ученику и нежелание администрации принимать учащегося в 10-й класс