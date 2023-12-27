Буллинг и переход в 10-й класс: Ирина Волынец дала советы, как решить проблемы в школе

В России гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Право на образование

– Ирина Владимировна, школьная тема занимает второе место среди множества обращений. Это какое количество жалоб и просьб к вам поступило по проблемам, связанным со школой?

– Почти четыре сотни – 346 обращений, если быть точной. Это, можно сказать, пятая часть от всех обращений. Опять же, если в точных цифрах – 19,7%.

Напомню, статья 43 Конституции России гарантирует, что каждый имеет право на образование. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях.

– Судя по тому, что вы считаете необходимым напомнить о такой статье в Конституции России, часть обращений к вам, видимо, связана с реализацией этого права?

– Да, один из самых частых вопросов – «не берут в 10-й класс, помогите!». При отказе школы перевести ученика из 9-го в 10-й класс предлагаю следующую пошаговую инструкцию.

Сначала нужно внимательно изучить локальный акт школы (положение) о правилах приема в 10-й класс. Этот документ можно найти на сайте школы в разделе «Сведения об образовательной организации/локальный акты». Там описан порядок приема, принцип формирования профильных классов, критерии отбора в профильные классы, а также правила своевременного информирования родителей о том, как осуществляется прием в 10-й класс.

Если родителям устно сказали, что ребенок в 10-й класс не зачислен, нужно обратиться с письменным заявлением на имя директора о приеме ребенка. Приложить необходимые документы, в том числе аттестат об основном общем образовании, и попросить предоставить письменный ответ. При этом нужно удостовериться, что заявление зарегистрировано в специальном журнале. Как правило, после подачи такого заявления у 30% родителей и их детей вопрос разрешается.

– А если заявление не регистрируют или вообще отказываются принимать?

– Тогда его нужно отправить официально через почту с уведомлением или на электронную почту школы, а необходимые оригиналы документов донести в школу после получения ею вашего письма. Если на ваше заявление администрация дает устный отказ, надо просить ответить вам так же письменно – официальный мотивированный ответ школы на ваше официальное обращение. На этом этапе обычно решается вопрос еще примерно у 30% обратившихся.

Ирина Волынец: «Если родителям устно сказали, что ребенок в 10-й класс не зачислен, нужно обратиться с письменным заявлением на имя директора о приеме ребенка» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

– У нас остаются еще 40% подобных случаев. Как быть этим обратившимся и что считается мотивированным отказом школы принять ученика в 10-й класс?

– Отказать могут по причине отсутствия мест. Тогда нужно знать следующее: в соответствии с законодательством в приеме в государственную или муниципальную образовательную организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. В этом случае необходимо обратиться в отдел образования по месту жительства. Там предложат возможные варианты обучения в близлежащих школах.

Если отказ по причине низкого рейтинга по итогам конкурсного отбора, то еще раз нужно изучить правила формирования рейтинга. Если не согласны с результатами рейтинга, то можно обратиться в отдел образования по месту жительства, затем в прокуратуру района или в адрес Уполномоченного по правам ребенка.

Индивидуальный отбор при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для получения среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения допускается только в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством региона. Соответственно, проводится такой отбор в соответствии с региональными нормативными документами, а также внутренним школьным регламентом (локальный акт школы). Здесь важно, что внутренний локальный акт школы не должен противоречить федеральному законодательству.

Конкурсный отбор при приеме либо переводе в школы с дополнительными образовательными программами спортивной подготовки или среднего профессионального образования в области искусств проводится по оценке способностей к занятию отдельным видом искусства или спорта. И, конечно, не должно быть противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта.

Если вопрос все же не решается, обращайтесь к нам. В Казани мы находимся на Карла Маркса, 61. Электронный адрес: rt.deti@tatar.ru, интернет-приемная: https://rtdety.tatarstan.ru/. Я лично принимаю граждан по вторникам с 14.00 до 18.00. Нужно предварительно записаться по телефону: (843) 236-61-64. График приема сотрудниками Аппарата Уполномоченного по правам ребенка в РТ – каждую среду с 9.00 до 18.00.

Конфликты в школе между детьми, буллинг тоже составляют немалую долю обращений Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Конфликты в школе

– Наверняка конфликты в школе между детьми, буллинг тоже составляют немалую долю обращений к вам за помощью. Что здесь можете посоветовать как Уполномоченный по правам ребенка?

– Во-первых, конечно, нужно доверительно поговорить с ребенком. Выслушайте его позицию, выразите понимание, поделитесь своими воспоминаниями и переживаниями в его возрасте. Во-вторых, чтобы ребенок чувствовал, что рядом с ним его самые близкие и они помогут справиться с проблемой, проведите с ним совместно свободное время в течение нескольких дней.

В-третьих, обязательно обсудите сложившуюся ситуацию с классным руководителем. Вместе с классным руководителем и педагогом-психологом проведите встречу с родителями, включившимися в ситуацию. Попробуйте найти решение проблемы совместно, обсудите возможность применения школьной медиации. Если нет школьной службы примирения, предложите создать ее. Также, возможно, стоит обратиться за помощью к психологу или воспользоваться телефоном доверия для детей, подростков, их родителей. Помните, что телефоны доверия работают круглосуточно и бесплатно. И еще важно, что специалисты гарантируют строгую анонимность звонка, конфиденциальность полученной информации и немедленную психологическую помощь позвонившему.

Рекомендую такие телефоны:

Всероссийский Детский телефон доверия – 8 (800) 2000-122

Горячая линия «Ребенок в опасности» Следственного комитета РФ – 8 (800) 200-19-10

Горячая линия психологической поддержки ФГБОУ «Московский государственный психолого-педагогический университет» – 8 (800) 600-31-14 и (495) 624-60-01

и Единый молодежный телефон доверия – 8 (800) 555-22-20

Не всегда можно разрешить ситуацию даже с участием родителей всех сторон. Порой, может, и наоборот – родители одной из сторон могут быть причиной нагнетания ситуации. Что делать тогда?

– Если не решается вопрос на уровне класса, чтобы разрешить конфликтную ситуацию сторонним взглядом сверху, стоит написать заявление (жалобу) на нарушение прав ребенка при организации учебно-воспитательного процесса. Во-первых, в отдел образования по месту нахождения школы, во-вторых, Уполномоченному по правам ребенка в Татарстане, и в прокуратуру того района города, в котором находится школа.

Очень часто родители задают вопрос, можно ли решить проблему в судебном порядке. Право у родителей учеников обратиться в суд, конечно, есть. Согласно статье 318 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации с заявлением о возбуждении уголовного дела в случае причинения вреда здоровью ребенка можно обратиться в суд с гражданским иском о возмещении морального вреда (и материального, если такой есть). Кроме того, при обращении с исковым заявлением в суд родители вправе заявить ходатайство о привлечении Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан в качестве третьего лица для дачи заключения по делу.

«По факту сейчас многие школы переполнены, дети в них учатся в две смены, поэтому группы продленного дня в них организовать нет возможностей» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Почему нет продленки?

Какие еще вопросы задают Уполномоченному по правам ребенка в Татарстане, касающиеся школы?

– Достаточно часто спрашивают, почему в школе нет продленки. Многие родители считают группы продленного дня обязательными для общеобразовательных учреждений. Но это не так. Группы продленного дня не обязательны для школ. Присмотр и уход за детьми в продленке не является образовательной услугой. Школа на свое усмотрение может предоставлять продленку при наличии соответствующих условий, главное из которых – соблюдение СанПиН.

По факту сейчас многие школы переполнены, дети в них учатся в две смены, поэтому группы продленного дня в них организовать нет возможностей.

Еще скажу, что, согласно пункту 7.1 статьи 66 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», решение об открытии группы продленного дня и о режиме пребывания в ней детей школы с начальным, основным общим и средним общим образованием принимают самостоятельно, но с учетом мнения родителей или законных представителей учеников. То есть такая услуга оказывается, если она востребована – если родители обучающихся подали заявления о необходимости группы продленного дня.

Если ученик получил легкие повреждения здоровья, директор школы должен незамедлительно создать комиссию по расследованию несчастного случая в составе не менее трех человек Фото: © «Татар-информ»

Должна ли школа вызвать скорую в случае травмы ребенка?

– Случается, дети приходят из школы с синяком, царапиной, порванной формой. Иногда бывают и более серьезные травмы. Я слышала от своих знакомых недовольства, что, например, в их случае школа не вызвала сразу скорую помощь. В чем дело? И как действовать родителям?

– Если мы обратимся к законодательству, лицо, непосредственно проводившее учебное занятие (мероприятие), во время которого произошел несчастный случай с обучающимся, обязано немедленно сообщить о несчастном случае руководителю организации или уполномоченному им лицу, осуществляющей образовательную деятельность. И уже руководитель в нашем случае школы (или уполномоченное им лицо) при несчастном случае обязан, во-первых, немедленно организовать оказание первой помощи пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинскую организацию.

Во-вторых, директор школы должен принять неотложные меры по предотвращению чрезвычайной ситуации, в том числе аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц. А также он же до начала расследования несчастного случая должен зафиксировать обстановку – составить схемы, сфотографировать или провести видеосъемку обстановки на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств.

Руководитель образовательного учреждения должен также принять меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай, проинформировать о несчастном случае с учеником родителей или законных представителей пострадавшего и принять другие необходимые меры для надлежащего и своевременного расследования несчастного случая и оформления материалов расследования.

Если ученик получил легкие повреждения здоровья, директор школы должен незамедлительно создать комиссию по расследованию несчастного случая в составе не менее трех человек. Для этого составляется акт, а в комиссию обязательно входят специалист по охране труда, представитель выборного органа первичной профсоюзной организации обучающихся или иного представительного органа обучающихся образовательной организации. Тот, кто непосредственно проводил учебные занятия, когда произошел несчастный случай, или тот, кто ответственен за безопасное их проведение в школе, в состав комиссии входить не может.

Комиссия должна в течение трех календарных дней расследовать происшествие, по итогам составляет акт в трех экземплярах. Один из этих экземпляров администрация школы обязана передать родителям ребенка.