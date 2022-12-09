Жертвой пожара в ТРЦ «Мега Химки» стал один человек

Как минимум один человек погиб в результате страшного пожара, который вспыхнул сегодня рано утром в подмосковном ТРЦ «Мега Химки». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб.

Напомним, что пожар начался сегодня около шести утра в строительном гипермаркете OBI. Огонь молниеносно охватил более 7 тыс. кв. метров. Обрушилась кровля магазина.

Основная версии возгорания – нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ.

