Под Москвой загорелся ТЦ «МЕГА Химки», огонь охватил 7 тыс. кв. метров

В торговом центре «МЕГА Химки», расположенном в городе Химки Московской области на Ленинградском шоссе, начался пожар в магазине OBI. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

«В городе Химки, восьмой микрорайон, корпус 2, горит ТЦ OBI. Произошло загорание кровли на площади 150 метров», — сказано в сообщении областного главка.

По информации пресс-службы МЧС России, огонь охватил 250 кв. метров. В тушении возгорания задействованы 30 человек и девять единиц техники. Пожару присвоен третий номер сложности из пяти.

Эвакуация из здания не проводилась, рассказали ТАСС в ГУ МЧС по Московской области. Информации о пострадавших у спасателей нет.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, над зданием ТЦ «МЕГА Химки» поднимается черный столб дыма — там, где располагается строительный магазин OBI.

Upd (7.29): МЧС России уточнило, что площадь пожара в магазине OBI в ТЦ «МЕГА Химки» в Подмосковье достигла 7 тыс. кв. метров. Ему присвоен четвертый номер сложности из пяти, передает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.