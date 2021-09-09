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Ру Тат
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9 сентября 2021  12:26
Полина Шевчук

Жертвами взрыва в жилом доме Ногинска стали семь человек

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Количество погибших при взрыве газа в жилом доме в Ногинске увеличилось до семи человек. Сегодня утром под завалами обнаружили тела еще двоих погибших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

Кроме того, в результате взрыва пострадали по меньшей мере 15 человек, в том числе двое детей. Один из пострадавших взрослых – 64-летний мужчина – находится в тяжелом состоянии. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне рано утром в доме № 9а по улице 28 Июня в Ногинске произошел взрыв.
 

#взрыв #взрыв газа
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