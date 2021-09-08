Момент взрыва в жилом доме в Ногинске попал на видео

На уличные камеры видеонаблюдения попал момент взрыва в жилом доме в Ногинске. На кадрах видна яркая вспышка огня, после которой на землю падают части стены и оконные рамы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника руководителя подмосковного СК, в результате взрыва погибли два человека – мужчина и женщина. Еще пятерых, в том числе двоих детей, удалось спасти.

Хлопок газа произошел сегодня около семи утра в доме № 9а по улице 28 Июня. В результате происшествия обрушились второй и третий этажи, частично разрушен четвертый. Повреждены по меньшей мере 24 квартиры.

