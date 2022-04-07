Жертвами Covid-19 в Татарстане стали еще трое женщин и мужчина

Еще четверо жителей Татарстана стали жертвами коронавируса — трое женщин и один мужчина. Общее число официально зарегистрированных жертв Covid-19 в республике на 7 апреля 2022 года достигло 1900, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Умерших 1900, из них подтверждено за сутки — четверо <…>», — проинформировали в ведомстве.

От коронавируса скончались женщины 1938, 1940 и 1946 годов рождения, а также мужчина 1938 года рождения.

Из данных Росстата следует, что разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от SARS-CoV-2 наблюдается в большинстве регионов России, включая и Татарстан.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике за день зарегистрированы 259 новых случаев Covid-19.