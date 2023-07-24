«Зеркало» и «котики»: студентка КФУ разрабатывает аналог Tinder

Студентка 4-го курса Института информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского федерального университета Диляра Кашапова разрабатывает мобильное приложения для знакомств Murror, аналог ушедшего из России Tinder. Об этом сообщает пресс-служба КФУ.

Проект стал одним из победителей III очереди конкурса «Студенческий стартап» в тематическом направлении «Цифровые технологии». Название представляет собой соединение двух слов: mirror («зеркало») и mur («котики»). Уже готова тестовая версия (MVP), продолжается работа над улучшением алгоритмов. Выигранные средства планируется направить на продвижение проекта и оплату труда специалистов по улучшению приложения.

По словам студентки КФУ, разработчики хотят «создать такое приложение, чтобы пользователь на основе загруженной им фотографии своего идеала и референсов мог найти подходящего ему человека». Речь идет, например, о том, чтобы кандидат был внешне похож на какого-то актера или актрису.

Среди функциональных возможностей предусмотрена загрузка фотографий понравившихся людей для рекомендательной системы на основе компьютерного зрения. Распознавание внешности должно уменьшить количество фейковых аккаунтов. Также предполагается геймификация (уникальный стиль, награды и достижения). Приложение рассчитано на аудиторию 18+.

Кашапова также уточнила, что сначала приложение хотели назвать Mirror, намекая на то, что оно позволит найти человека, в которого смотришься, как в свое отражение. Но затем было решено связать название с «котиками, которых все так любят», из-за чего даже традиционные сердечки заменили лапами.

«Победа в „Студенческом стартапе" стала неожиданной. Наша команда, состоящая из пяти студентов ИТИС КФУ, была приятно шокирована завоеванием гранта», — заметила Кашапова. Создатели рассчитывают, что до конца 2023 года приложение станет доступно для скачивания пользователями (сначала — только на ОС Android).

Сервис знакомств Tinder прекратил работу в России в июне, о чем сообщал «Татар-информ».