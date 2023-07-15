«Tinder – не наш путь»: в Татарстане поддержали проект по борьбе с одиночеством

В Татарстане женщин на 15,7% больше, чем мужчин. Разница в пользу представительниц прекрасного пола начинается с возрастной группы 35-39 лет

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

100 тысяч татарстанцев в возрасте 35-49 лет никогда не состояли в браке

В Татарстане женщин на 15,7% больше, чем мужчин, следует из информации, опубликованной в региональной программе по повышению рождаемости до 2025 года. Разница в пользу представительниц прекрасного пола начинается с возрастной группы 35-39 лет.

«На одну женщину фертильного возраста (15-49 лет) в республике приходится 0,9733 мужчины в возрасте 15-49 лет. На начало 2022 года в республике проживало 905 тыс. женщин в возрасте 15-49 лет, из них 80% – в городах», – сказано в документе.

По данным Центра семьи и демографии Академии наук РТ, в нашем регионе почти 100 тыс. человек в возрасте 35-49 лет никогда не состояли в браке. У этой категории есть не только шанс создать семью, но и гипотетически дать прирост на 25 тыс. малышей, считают демографы. Безнадежно безбрачных людей категории «50 плюс» в республике более 60 тыс. человек.

Безнадежно безбрачных людей категории «50 плюс» в республике более 60 тыс. человек Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Центр семьи и демографии Академии наук Татарстана давно и глубоко изучает проблему одиночества, которая является острым демографическим вызовом. При поддержке Российского научного фонда мы проводим исследование “Социальное одиночество как новый конструкт семейных отношений”», — сообщила директор Центра семьи и демографии Академии наук РТ, доктор социологических наук Чулпан Ильдарханова.

Эксперт выделила три основных вектора одиночества, выявленных в ходе исследования:

1) отсутствие брачного партнера, детей, семьи;

2) ощущение себя одиноким в контексте своего социального окружения, даже при наличии семьи и детей;

3) утрата брачного партнера, обусловленная как разводом, так и смертью.

Чулпан Ильдарханова: «Центр семьи и демографии Академии наук Татарстана давно и глубоко изучает проблему одиночества, которая является острым демографическим вызовом» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Демографы рекомендуют профсоюзам создавать клубы знакомств

Согласно данным демографов, продолжительность жизни людей в нашей стране растет, при этом разрыв у женщин и мужчин составляет в среднем около 10 лет. По итогам Всероссийской переписи населения 2020-2021 годов выяснилось, что в целом по России не состоят в браке треть мужчин и 39% женщин бракоспособного возраста. За 2010-2020 годы доля мужчин, состоящих в браке (54%), сократилась на 7%. В том числе на 4% снизилась доля официальных семьянинов, на 3% – неофициальных, на 5% сократилась доля мужчин, никогда не состоявших в браке.

«Республика Татарстан на 15-м месте среди регионов страны с наименьшей долей незарегистрированных брачных союзов. 50,5% бракоспособного населения состоят в зарегистрированном браке, Татарстан находится на 17-м месте среди регионов страны по доле людей бракоспособного возраста, никогда не состоявших в браке (18%), в том числе и среди женщин (15%)», — отметила Ильдарханова.

Среди регионов ПФО наименьшая доля разведенных из числа людей бракоспособного возраста в Удмуртии – 7%. В Татарстане доля таковых составляет 8%, средний показатель по России — аналогичный. В нашей республике доля потенциальных невест составляет 43,4% от числа женщин старше 16 лет. По этому показателю РТ занимает 21-е место в стране, при этом 7% жительниц региона не указали семейное положение, половина состоит в брачных отношениях и 3% — в неофициальном браке.

«Республика Татарстан на 15-м месте среди регионов страны с наименьшей долей незарегистрированных брачных союзов» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Число женщин в республике, заявивших об официальном браке, составляет 828 тыс., и это на 5 тыс. превышает число женатых мужчин. По мнению специалистов, это может быть связано с трудовой миграцией либо регистрацией супругов в других регионах.

Интересно, что в Татарстане 22% мужчин старше 16 лет никогда не состояли в брачных отношениях, по данному показателю регион находится на 20-м месте по России. Еще 6% представителей сильной половины человечества находятся в официальных разводах, 4% — вдовые. По данным исследования, 59% проживающих в регионе мужчин состоят в браке, причем 55,5% официально зарегистрировали отношения.

«С 2018 года Центр семьи и демографии в ежегодном демографическом докладе в качестве конкретных практических рекомендаций по улучшению демографической ситуации в регионе предлагает создание реальных, а не виртуальных клубов знакомств, особенно для людей среднего и зрелого возраста. Востребованность данной услуги у населения есть, особенно если деятельность эту будут вести сертифицированные специалисты», — отметила Чулпан Ильдарханова.

По данным спикера, метод знакомства «по старинке» гарантирует как минимум соответствие личностей потенциальных жениха или невесты паспортным данным, что невозможно проверить на онлайн-сервисах знакомств.

«Демографы рекомендуют, как в советские времена, озадачиться решением этого вопроса профсоюзам. Социальное одиночество – бич нашего времени», — заключила Ильдарханова.

Ирина Волынец: «Поскольку Татарстан – экономически благополучный регион, в нем при таком подсчете может оказаться высокий процент одиноких людей» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Волынец: «Было бы здорово создать государственное брачное агентство»

Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец отметила прямую зависимость между уровнем жизни в мегаполисах и количеством одиноких людей.

«Поскольку Татарстан – экономически благополучный регион, в нем при таком подсчете может оказаться высокий процент одиноких людей. Это связано с тем, что люди закрываются от общения, тратят много времени на то, чтобы сделать карьеру, заработать деньги, реализовать себя в профессиональном плане», – сказала она.

Соответственно, у жителей больших городов остается меньше времени и сил, чтобы общаться, выстраивать отношения, искать вторую половинку. В крупных городах люди более замкнуты, ведут обособленный образ жизни, напоминает Волынец. Зачастую жители многоэтажек бывают не знакомы даже с соседями по лестничной площадке. А ведь еще 20-40 лет назад ситуация была совсем другая – соседи жили дружно, дети играли вместе во дворе. А сейчас люди проводят свободное время в компьютерах и гаджетах.

«Мы не можем заставить людей общаться, формировать семьи, но можем создать условия для этого. Это хорошая идея, правильное направление. Можно создать интернет-портал, службу, ресурс, который позволит людям познакомиться, стать ближе», – сообщила Ирина Волынец.

Если раньше можно было познакомиться на улице, в кафе и ресторане, то сейчас люди так поступают редко, общаются со знакомыми или в интернете.

Такая площадка, как Tinder, по мнению детского омбудсмена, является платформой для необременительных отношений, куда люди приходят, чтобы удовлетворить сексуальные потребности. Поэтому государству очень важно заниматься пропагандой традиционных семейных отношений.

Ирина Волынец вспомнила, что в советские времена в городских парках часто проводились танцы. Играл оркестр, приходили молодые люди Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Нам нужно повышать ценность семьи, заниматься пропагандой, социальной рекламой, в которой семья представлена в правильной форме. Нужно объяснять людям, что семья – самое надежное и счастливое, что может быть на свете. Ценность семьи должна быть на первом месте, но сегодня на первый план для многих выходят карьера, деньги, свобода», – еще раз отметила Уполномоченный по правам ребенка в РТ.

Она вспомнила, что в советские времена в городских парках часто проводились танцы. Играл оркестр, приходили молодые люди.

«Мои родители познакомились в Доме офицеров, где сейчас находится Казанская Ратуша. Там периодически проводились танцы, куда приходили девушки, чтобы познакомиться с курсантами. Папа был курсантом военного училища. В те времена люди достаточно долго общались и встречались, прежде чем создать семью», – рассказала собеседница «Татар-информа».

Найти спутника жизни, по ее словам, большое счастье. Поэтому вдовцы и вдовы, а также разведенные люди стремятся вновь создать семью, жить в браке.

«Было бы здорово создать государственное брачное агентство, которое работало бы на безвозмездной основе. Есть брачные агентства, работающие на коммерческой основе. Почему бы не создать государственную службу? У нас есть службы занятости, а почему бы не сделать службу знакомств? Это бы даже не потребовало большого финансового ресурса, нужна лишь организационная работа. Но я уверена, что люди бы туда обращались», – подчеркнула Ирина Волынец.

Гульшат Нигматуллина: «Мы совместно с Министерством культуры и Минмолодежи РТ начинаем работу по просвещению и популяризации традиционных форм знакомства» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Управление ЗАГС и Минмолодежи РТ проведут вечеринки для одиноких людей

Начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Гульшат Нигматуллина сообщила, что, как ни странно, в это государственное учреждение приходит множество писем от одиноких людей, которые просят помочь им познакомиться с представителями противоположного пола.

«Мы совместно с Министерством культуры и Минмолодежи РТ начинаем работу по просвещению и популяризации традиционных форм знакомства. Где можно познакомиться? Это могут быть разные площадки: театры, концертные залы, парки, музеи», – сказала она.

В ходе культурных мероприятий предполагается проведение акций, которые дадут возможность молодым людям пообщаться друг с другом. К примеру, девушка может приобрести один билет на культурное мероприятие, а второй по соседству будет продан молодому человеку.

Многие люди сейчас консервативны и с трудом идут на контакт. Поэтому государственные организации продумывают для молодежи различные варианты площадок для знакомств Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Разные акции подобного рода будут реализованы уже в этом году», – заметила Нигматуллина.

Спикер добавила, что отдельный учет одиноких людей, проживающих в Татарстане, загсы не ведут.

«Мы можем зафиксировать только акты гражданского состояния – количество зарегистрированных браков и разводов», – уточнила Нигматуллина.

Она считает, что многие люди сейчас консервативны и с трудом идут на контакт. Поэтому государственные организации продумывают для молодежи различные варианты площадок для знакомств.

Первый заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Мустафина сообщила, как прорабатывается данный вопрос в ее ведомстве.

Софья Мустафина отметила, что хотя Минмолодежи РТ нацелено на работу с молодежью, доступ на его мероприятия будет открыт и для людей старше 35 лет Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы сейчас думаем о том, как сделать это очень прилично, чтобы не было ничего за рамками дозволенного, чтобы это не превращалось в балаган и было интересно людям», – сказала замминистра.

Это могут быть концерты и спортивные состязания, встречи по интересам. Такие мероприятия будут включены в разрабатываемую сейчас программу поддержки молодых семей.

Софья Мустафина напоследок отметила, что хотя Минмолодежи РТ нацелено на работу с молодежью, доступ на его мероприятия будет открыт и для людей старше 35 лет, поскольку политика государства в целом сейчас направлена на улучшение демографической ситуации в стране.