Женский «Рубин» потерпел десятое подряд поражение в нынешнем сезоне

Женский футбольный клуб «Рубин» потерпел сегодня 10-е подряд поражение в чемпионате Суперлиги. На поле стадиона «Рубин» в Соцгороде, впервые сыграв домашний матч в присутствии зрителей, подопечные Ольги Васильевой со счетом 0:4 проиграли «Енисею» из Красноярска.

Казанские футболистки по-прежнему занимают последнее, 10-е место в женской Суперлиге, пропустив в свои ворота 30 мячей и забив лишь один гол.

В следующем туре «Рубин» в Москве встретится с лидером чемпионата – московским «Локомотивом». Железнодорожницы выиграли 9 матчей, один раз сыграли вничью и одну встречу проиграли (28 очков).