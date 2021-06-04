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4 июня 2021  10:29

Женский «Рубин» сыграет первый в истории клуба домашний матч со зрителями

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Сегодня, 4 июня, женский футбольный клуб «Рубин» проведет 10-й матч в нынешнем сезоне. Соперником подопечных Ольги Васильевой станет красноярский «Енисей».

Для казанского клуба, который был образован в начале этого года, эта игра станет первым домашним матчем в истории, которую команда сыграет при своим зрителях. Ранее игры женского «Рубина» проходили без зрителей. Встреча состоится на стадионе «Рубин», начало матча в 17:00.

«Рубин» проиграл все девять матчей первого круга чемпионата женской Суперлиги и занимает последнее, 10-е место (1 мяч забит, 26 пропущено). «Енисей» занимает 5-е место (14 очков после 10-ти матчей).

Матч первого круга между «Рубином» и «Енисеем» прошел 8 мая в Красноярске и завершился победой хозяек (4:0), все голы были забиты во втором тайме.

#Жфк рубин
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