Женский джазоркестр, лекции, кино: в казанских парках обновилась афиша «Культурной среды»

С начала лета события проекта «Культурная среда» посетили около 15 тыс. жителей и гостей Казани. В последний месяц пройдет еще четыре мероприятия. Обновленную афишу на деловом понедельнике в мэрии представила замруководителя горисполкома Гузель Сагитова.

Так, 9 августа в парке «Черное озеро» ожидается лекторий «Мост», посвященный былинному циклу картин художника Константина Васильева с выставкой и музыкальными зарисовками от Центра русского фольклора.

16 августа в парке имени Горького запланирован праздник для представителей золотого возраста — День казанского Жизнелюба.

В рамках проекта «Киносреда» фильмы показывают в сквере имени Аксенова, а любимые советские киноленты казанцы могут посмотреть на ретрочетвергах в парке «Крылья советов».

Продолжается музыкальный проект «Гений места» во внутреннем дворике Детской музыкальной школы №1 имени Чайковского. Каждый четверг здесь можно услышать джазовую, эстрадную и классическую музыку в исполнении известных музыкантов. Этим летом уже прошло 10 таких выступлений. Несмотря на небольшую вместимость, площадку посетили уже 3 тыс. человек.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на празднике татарской культуры «Древо жизни» в Казани гостей научат создавать головные уборы и проведут мастер-класс по тамбурной вышивке.