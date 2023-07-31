Шить шапки и танцевать научат на празднике татарской культуры «Древо жизни» в Казани

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Череду культурных событий августа в Казани откроет проект «Древо жизни». 2 августа в парке Горького состоится мероприятие, посвящённое татарской культуре. Ряд мероприятий в предстоящий месяц на деловом понедельнике в мэрии анонсировала замруководителя горисполкома Гузель Сагитова.

«Это третье событие в рамках мероприятий „Древо жизни“ в этом году. Ранее успешно прошли мероприятия, посвященные башкирской и русской культуре», — отметила спикер.

В эту среду участников ждут мастер-классы по тамбурной вышивке, керамике, обучению ичижному шву, изготовлению головных уборов, обучению игре на музыкальных инструментах, изготовлению сувениров с кряшенскими украшениями. Помимо этого, пройдет мастер-класс по татарскому танцу.

Перед зрителями выступит народный фольклорный эстрадный ансамбль «Мишар» из села Урмаево Чувашской республики, кряшенский народный фольклорный ансамбль «Нардуган» Субашского сельского клуба Тюлячинского района, этно-группа «Риваят», поп-группа «Закария» и мультиинструменталист Ильмир Ямалов. Последний также проведет вечерние игры «Кичке уен».

22 августа там же, в парке Горького, на итоговом в этом году мероприятии проекта «Древо жизни» соберутся представители семи коренных народов Татарстана, в том числе и народы, которые представляли свою культуру в прошлом году: марийцы, чуваши, мордва и удмурты.

Также в этом году продолжается и проект «Хәрәкәттә — бәрәкәт», посвященный в этом году изучению видов татарских танцев. Участники мастер-классов обучились танцам астраханских, сибирских, уральских татар, танцам татар-мишар, а на прошлой неделе освоили элементы традиционного татарского танца. Занятия проходят по четвергам в 18.00 на набережной озера Кабан.

«К слову, прошлый четверг татарский танец разучивала вместе с нами и известная телеведущая Регина Тодоренко, что стало приятной неожиданностью для зрителей», — добавила спикер.