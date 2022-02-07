news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
7 февраля 2022  08:46
Дамир Садриев

Женские сборные России и Канады по хоккею сыграют матч в масках

news_top_970_100

Женская олимпийская сборная России по хоккею в эти минуты проводит свой третий матч на групповом турнире. Ее оппонент — сборная Канады, лидер группы А и один из фаворитов турнира.

Встреча началась с инцидента. Несмотря на проведенную перед игрой тренировку, канадские хоккеистки отказались выходить на лед, не получив результаты ПЦР-тестов российской сборной. Начало игры было отложено на час. Чуть позднее команды договорились провести встречу в масках. 

После двух матчей сборная России с тремя очками в двух матчах идет на третьем месте в группе А. В дебютной игре россиянки обыграли Швейцарию 5:2, а затем уступили американкам со счетом 0:5.

Ранее сборная России по фигурному катанию стала олимпийским чемпионом в командном турнире. 

#Олимпиада-2022 #женский хоккей
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное