Женские сборные России и Канады по хоккею сыграют матч в масках

Женская олимпийская сборная России по хоккею в эти минуты проводит свой третий матч на групповом турнире. Ее оппонент — сборная Канады, лидер группы А и один из фаворитов турнира.

Встреча началась с инцидента. Несмотря на проведенную перед игрой тренировку, канадские хоккеистки отказались выходить на лед, не получив результаты ПЦР-тестов российской сборной. Начало игры было отложено на час. Чуть позднее команды договорились провести встречу в масках.

После двух матчей сборная России с тремя очками в двух матчах идет на третьем месте в группе А. В дебютной игре россиянки обыграли Швейцарию 5:2, а затем уступили американкам со счетом 0:5.

Ранее сборная России по фигурному катанию стала олимпийским чемпионом в командном турнире.