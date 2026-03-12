Женщины составляют более 41% индивидуальных предпринимателей Татарстана

В Татарстане насчитывается около 50 тыс. женщин – индивидуальных предпринимателей, они составляют примерно 41,5% от общего их количества в республике. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Всего в России работают около 4,67 миллиона индивидуальных предпринимателей, почти 2 миллиона из них – женщины. За три года их стало больше примерно на 500 тыс., заметили в ведомстве.

При этом предпринимательницы ведут бизнес в целом ряде сфер, которые считаются «неженскими». В некоторых таких видах деятельности вообще представлены только женщины. Так, всего два ИП в России производят термоугли, и это женщины. Столько же предпринимательниц занимаются страхованием рисков. Столь же необычными отраслями являются производство военных боевых машин, добыча пьезокварца, смешивание дистиллированных спиртов и производство бумаги из макулатурной массы. В каждой из них доля женщин-ИП составляет 100%.

Наибольшая концентрация женщин-предпринимателей в РФ наблюдается в торговле – почти 43%, научно-технической деятельности – 10% и предоставлении услуг – приблизительно 8%.

В 2025 году Татарстан вошел в число лидеров страны по росту доли женщин-предпринимателей за пять лет. Также в число регионов – лидеров по увеличению доли женщин в бизнесе вошли Москва, Санкт-Петербург, Карачаево-Черкесия и Тыва.

«Министерство экономики Республики Татарстан всегда готово оказать комплексную поддержку в рамках нацпроекта „Эффективная и конкурентная экономика“ и поддержать женщин-предпринимателей на этапе старта бизнеса или в его масштабировании», – заверила первый заместитель главы ведомства – директор Департамента развития предпринимательства Наталья Кондратова.

При поддержке Минэкономики РТ и его подведомственных организаций татарстанские предприниматели могут получить микрозаймы на выгодных условиях, гарантии, гранты, имущественную и лизинговую поддержку на приобретение оборудования, а также нефинансовые услуги. Узнать о мерах поддержки республиканского бизнеса можно по номеру Единого контактного центра: 8 (843) 524-90-90.