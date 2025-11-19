Татарстан – один из регионов-лидеров по росту доли женщин-предпринимателей

Доля женщин-предпринимателей в Татарстане за последние пять лет выросла с 39% до 41% от общего числа бизнесменов, их в республике более 47 тыс. По этому показателю регион вошел в число лидеров, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

При этом в общей сложности в Татарстане зарегистрировано 116,5 тыс. индивидуальных предпринимателей.

К регионам – лидерам по увеличению доли женщин в бизнесе за пять лет также относятся Москва, Санкт-Петербург, Карачаево-Черкесская Республика и Республика Тыва.

На сегодняшний день в России примерно 1,9 млн женщин являются индивидуальными предпринимателями, что составляет 41% от общего количества ИП в стране. Еще около 6,5 млн женщин зарегистрированы как самозанятые, это 44% от общего числа самозанятых граждан.

Больше всего женщин-предпринимателей в социальных услугах – 84%, производстве одежды – 72%, туристических агентствах – 71%, образовании – 70%, юридических и бухгалтерских услугах – 67%, ветеринарии – 60%, страховании – 60% и управлении персоналом (HR) – 58%.

Министерство экономики Татарстана всегда готово оказать комплексную поддержку в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и поддержать женщин-предпринимателей на этапе запуска бизнеса или при его масштабировании, заверила первый заместитель руководителя ведомства – директор Департамента развития предпринимательства Наталья Кондратова.

Предприниматели и самозанятые республики могут получить микрозаймы на выгодных условиях, гарантии, гранты, имущественную поддержку и нефинансовые услуги, напомнили в профильном министерстве.