«Женщины – не слабый пол, у них важная миссия»: батюшка о том, можно ли отмечать 8 Марта

Кто такие жены-мироносицы и почему праздник в их честь называют православным 8 Марта? Каково значение женщины в православии и почему женщина не может быть священником? На эти и другие вопросы «Татар-информа» ответил руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин.





«Все дни церковного календаря являются Женскими днями, ведь мы всегда вспоминаем, что Господь создал женщину, всегда вспоминаем ее высокое служение, высокое призвание»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против» на православные темы. В прошлом выпуске мы рассказывали о том, как провести Великий пост и не поддаться на соблазны съесть что-то не то. Сегодня руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин в подкасте «Кофе с батюшкой» рассказывает о том, кто такие жены-мироносицы и можно ли православным отметить Международный женский день.

«Можно ли православному человеку праздновать 8 Марта? Если хочет поздравить свою вторую половинку, пусть поздравляет» Фото: © «Татар-информ»

«Все дни церковного календаря являются Женскими днями»

– Можно ли православным отмечать 8 Марта?

– Часто мы встречаем мнение о том, что в Православной церкви как-то не так относятся к женщине и ее роли в Церкви и в обществе. Аргументируют это тем, что женщина не может быть священником, ей нельзя заходить в алтарь, и другими доводами, которые не выдерживают никакой исторической критики. Поэтому давайте в этом выпуске поговорим о прекрасном празднике – Неделе жен-мироносиц, – который еще называют Православным женским днем и православным «8 Марта».

Часто люди спрашивают, можно ли православным праздновать 8 Марта? Конечно, если мы разберем по всей строгости, дата весьма странная, которая связана с шествием каких-то женщин-революционерок с какими-то странными идеями. Если мы рассмотрим их жизнь и идеи более детально, то станет понятно, что это все недопустимо для православного человека и для любого россиянина, живущего традиционными духовными ценностями.

Поэтому, отвечая на вопрос, можно ли православному человеку праздновать 8 Марта, обычно все это отношу к мнению каждого человека в отдельности: если хочет поздравить свою вторую половинку, пусть поздравляет. Но мне кажется, что все дни церковного календаря являются Женскими днями, ведь мы всегда вспоминаем, что Господь создал женщину, всегда вспоминаем ее высокое служение, высокое призвание.

– Кто такие жены-мироносицы?

– В церковном календаре есть особая дата – второе воскресенье после Пасхи, – это неделя жен-мироносиц.

Мироносицы – это женщины, которые в течение долгого времени сопровождали Спасителя и апостолов в их миссионерских путешествиях. Они брали на себя обязательные бытовые обязанности, но прославляем мы их не за это. Они, не испугавшись никакой стражи и никаких проблем, пошли и совершили помазание тела Спасителя и завершили обряд погребения. Об этом повествует Священное Писание. Когда святые апостолы находились вместе, когда они закрылись страха ради иудейского, когда они опасались того, что у них будут какие-то проблемы после распятия Спасителя, жены-мироносицы, ничего не побоявшись, рано утром в предрассветной тьме пошли к телу Христа. Пока они шли, рассуждали только об одном: «Кто нам отвалит тот огромный камень от пещеры, где покоится тело Иисуса Христа?»

За это Господь наградил их тем, что они стали первыми свидетельницами воскресения Христова, – они первыми узнали, что Христос воскрес. Когда они подошли к пещере, они увидели, что огромный камень отвален, и увидели в пещере ангела, который сказал: «Не бойтесь, Христос воскрес. А теперь идите и расскажите об этом всему миру».

Поэтому мы вспоминаем жен-мироносиц, вспоминаем их особое жертвенное служение, их особое рвение и смелость. Для нас праздник в их честь – это напоминание об особом женском служении, которое есть в Православной церкви. Также в этот день мы вспоминаем, что после воскресения Христа они пошли проповедовать, с ними пошли многие другие женщины.

Они проповедовали Слово Божие многим народам. В их числе святая равноапостольная Нина Грузинская – это скромная юная девушка, которая не побоялась суровых грузинских горцев и пошла проповедовать им. Она стала основательницей православия в отдельной стране.

«Из опыта церковной жизни мы видим, как много женщины делают для наших храмов, как много они совершают разного служения – и социального, и миссионерского. Решают даже храмовые вопросы» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Роль женщины в Церкви очень важна – мы видим, как много женщины делают для наших храмов»

– Почему женщина не может быть священником?

– В Православной церкви женщина не может быть священником, но это не потому, что ее природа чем-то плоха, – у нее другая природа и другая задача. Священниками в нашей Церкви являются только мужчины, потому что Господь воплотился как мужчина, соответственно, подражая образу Спасителя, в Православной церкви священное служение относится только к мужской половине.

Из опыта церковной жизни мы видим, как много женщины делают для наших храмов, как много они совершают разного служения – и социального, и миссионерского. Решают даже храмовые вопросы. Поэтому Неделя жен-мироносиц – прекрасный повод об этом вспомнить, всех поблагодарить и обязательно поздравить.

Миссионерский отдел Казанской епархии в этот день обязательно проводит акцию. Мы устраиваем концерты в общественных пространствах, раздаем розы, листовки и рассказываем людям об этом прекрасном празднике.

– Почему в Церкви есть ограничения для женщин?

– Часто говорят о том, что в Православной церкви есть ограничения для женщин. Например, женщина не может быть священником, не может заходить в алтарь и так далее. Но здесь, скорее, правильно использовать слово не «ограничения», а «разграничения в служении». Мужчина призван к священническому служению, он призван повторить то, что делали Господь и апостолы. Женщины призваны делать то, что делали жены-мироносицы, – помогать, поддерживать и в меру своих сил заниматься тем служением, к которому Господь их призывает. Об этом говорит Священное Писание.

«Сложно рассуждать на тему, кто сильный, а кто слабый пол: у каждого есть своя задача» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Раз вы сильный пол, значит, перед вами должны стоять фундаментальные задачи»

– Считается ли в православии, что женщина – это слабый пол?

– Скорее, это не слабый, а просто другой пол. Все-таки Господь создал нас мужчинами и женщинами – это две разные функции, разные задачи. Мы знаем такое выражение, как «сосуд немощной», и тут скорее указание не на какую-то немощь или слабость, а призыв для мужчин: раз вы сильный пол, значит, перед вами должны стоять фундаментальные задачи.

Заметьте, в Российской империи часто учителями были именно мужчины, и дети видели перед собой мужественный пример. Сейчас все педагоги в основном женщины, и педагог-учитель уже чаще становится исключением.

Скажу свое частное мнение – в нашем современно обществе существует кризис мужественности. Не хочу искать виноватых, но часто бывает, что молодые люди вырастают очень инфантильными, утонченными, и когда перед ними общество ставит серьезные задачи, вдруг оказывается, что они не способны их решать. Современный молодой человек не способен решить семейные задачи, бытовые, потому что не привык к этому. Возможно, потому, что перед ним не было серьезного мужского примера. Это огромная тема, о ней можно долго говорить, рассуждать, но мне кажется, очень важно, чтобы в нашем обществе возродился тренд на мужественность.

Опять-таки обратимся к опыту Российской империи: как часто мы видим, что в каком-нибудь кадетском корпусе учили не только военным наукам, но и этикету и культуре. Их учили красиво есть за столом, ели они исключительно из хрустальной посуды, чтобы уметь красиво и культурно есть. Российские офицеры отличались своей способностью не только участвовать в сражениях, но и красиво танцевать на балах. Это культура и традиция. В итоге после обучения офицер мог решать не только проблемы на поле боя, но и в своей собственной жизни, и в жизни государства.

Сложно рассуждать на тему, кто сильный, а кто слабый пол: у каждого есть своя задача. Я очень надеюсь, что в нашем обществе мы сумеем возродить не тот образ мужчины, который оплачивает все домашние счета, а как такого человека, который несет свою миссию в обществе и имеет свое мнение.

