«Еда – это только инструмент»: батюшка о том, как православному провести Великий пост

Сколько раз за весь Великий пост нужно побывать на богослужениях? Можно ли отстоять службу не полностью? Как быть, если случайно съел что-то непостное? А если оказался за непостным столом? На эти и другие вопросы «Татар-информа» ответил руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин.





Александр Ермолин: «Нам, людям XXI века, важно выйти из этого безумного круга потребления, и для этого есть прекрасный инструмент – Великий пост»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против» на православные темы. В прошлом выпуске мы рассказывали о том, почему православные называют друг друга «раб Божий». Сегодня руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин в подкасте «Кофе с батюшкой» рассказывает, как провести Великий пост и не поддаться на соблазны съесть что-то не то.

«Люди ошибочно воспринимают пост как какое-то испытание, как что-то сложное»

– Что такое Великий пост?

– Великий пост – это особое время в жизни каждого православного человека. Часто люди ошибочно воспринимают это время как какое-то испытание, как что-то сложное: надо как-то пережить и жить дальше. Это неправильно. Великий пост – это время, которое мы должны провести с духовной пользой. Не случайно его называют временем весны души, временем духовной четыредесятницы, духовной десятины года и так далее. Мы должны провести это время с максимальной пользой для себя и собственной души.

Мы, современные люди, живем в обществе безумного потребления. Мы постоянно бегаем, пытаемся что-то купить, даже не задумываясь, зачем нам это нужно. Зачем мне нужна новая модель телефона? Потому что ее отрекламировали? Нам, людям XXI века, важно выйти из этого круга потребления, и для этого есть прекрасный инструмент – Великий пост. Это время, когда мы должны подумать о вечном, о своей душе и духовной жизни.

– Как подготовиться к Великому посту?

– Если мы посмотрим на церковный календарь, то увидим, как он мудро устроен. У нас с вами есть подготовительное время – в народе его называют Масленица, или мясопустная неделя. Уже нельзя есть мясо, но другие продукты можно. Но Церковь начинает готовить нас к посту еще раньше, за несколько недель до Великого поста. В этот период предлагает нам некие иные темы в богослужении: мысли о блудном сыне, о возращении человека в свое духовное Отечество.

Но большинство людей знают только про широкую Масленицу, про блины и сжигание чучела. Очень надеюсь, что те люди, которые очень широко празднуют Масленицу, должны с понедельника начать такой же серьезный, строгий и осмысленный Великий пост.

«Большинство людей знают только про широкую Масленицу, про блины и сжигание чучела» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Важно понимать: без богослужений Великий пост превращается просто в диету»

– Как быть, если захотелось то, чего нельзя?

– Великий пост – это не про еду. Нужно понимать, что еда здесь – это инструмент. Вот люди нас сейчас смотрят и думают: «Ну прекрасно, батюшка сказал, что это не про еду, значит, поститься не будем». Ничего подобного! Человек интересно и сложно устроен: у нас с вами есть душа, тело и животворящий дух, и все это находится в тесной взаимосвязи друг с другом. Если наше тело постится, значит, мы выполняем аскетическое упражнение, которое помогает нашему с вами духу и душе. Если человек не постится и начинает рассуждать, что это все необязательно, то нарушается связь души и тела.

Самый простой пример – это спорт. Если человек не посещает спортзал, не ходит на тренировки, никакого прогресса не происходит. Заметьте, если человек занимается спортом, у него появляется больше сил, больше энергии, у него улучшается здоровье, он становится более организованным. То же самое и здесь: если мы начинаем поститься, наша душа начинает расти, потому что есть прямая связь между постом нашего тела и состоянием нашей души.

Что касается искушений в плане поста, да, пост – это воздержание от определенных видов пищи: мясных и молочных продуктов, яиц, масла и рыбы. Важно понимать, что Великий пост невозможен вне богослужений. Без церковной жизни он превращается просто в диету и не более того.

Мы видим это на примере последней недели – это Страстная седмица, которая, кстати, формально не входит в число дней Великого поста, а примыкает к нему. Бывает, люди в это время уже вовсю готовятся к Пасхе – готовят куличи, красят яйца, занимаются уборкой. Но мне непонятно, как можно красить яйца в Великий четверг, когда мы вспоминаем Тайную вечерю, когда Господь впервые совершил Таинство Евхаристии и впервые причастил своих учеников. Или как можно стоять в очереди за куличами, когда у тебя Великая пятница, день распятия Спасителя – самый скорбный и, наверное, самый важный день церковной жизни. Вот эти дни все нужно провести в храме.

Часто замечал, когда ты хочешь просто поститься – это одно. А когда ты начинаешь в это время еще и ходить в храм, видишь эти богослужения, великие смыслы в них, пост превращается в совершенно иное, обретает другой, новый смысл. Более того, многие наши прихожане замечают: если ты в участвуешь в богослужении, то воздержание от еды становится чем-то отходящим на второй план. Они даже говорят, что пост для них быстро проходит, хотя поначалу они переживали о том, что есть и что пить.

Поэтому когда спрашивают о том, как быть с искушениями в плане пищи, то я всегда отвечаю: нужно жить церковной жизнью, тогда отпадают все вопросы о том, какую конфетку можно съесть, уходят размышления о составе еды.

«Богослужение, особенно в городских храмах, совершается ежедневно. Некоторые службы начинаются в шесть вечера, чтобы люди могли успеть после работы» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Если ставить перед собой задачу, возможность посетить службу обязательно появится»

– Как найти время для посещения богослужений?

– У нас есть самые разные пожиратели времени. Кстати, сейчас очень модная тема про тайм-менеджмент, управление своей жизнью, осмысленность и так далее. Проанализируй, сколько часов ты спишь, сколько ходишь пешком, сколько смотришь телевизор и пользуешься смартфоном. Мониторинг покажет, сколько у нас свободного времени. Подумайте, сколько времени в общей сложности за неделю вы сидите в телефоне и пролистываете видео в соцсетях? Его можно потратить на поход в храм. Проанализируете собственное бытие, поставьте себе задачу – и время найдется.

Богослужение, особенно в городских храмах, совершается ежедневно. Некоторые службы начинаются в шесть вечера, чтобы люди могли успеть после работы. В это время, к примеру, совершается канон Андрея Критского. Литургия преждеосвященных Даров совершается только в будние дни Великого поста – очень часто она совершается тоже в шесть вечера. Это очень красивая великопостная литургия.

Поэтому если ставить перед собой задачу, возможность посетить службу обязательно появится.

– Сколько раз минимум за весь пост нужно побывать на службе?

– Никакого минимума, конечно же, не установлено. Есть главный принцип – жить в ритме, в котором живет Церковь. Нужно поставить для себя такую задачу. Всегда можно подстроить свой рабочий график под церковную жизнь. Например, в один день проработать на два часа дольше, а на следующий день отпроситься пораньше или прийти попозже, чтобы посетить службу.

– Можно ли уйти с богослужения пораньше?

– Нужно стараться присутствовать на всей службе полностью. Есть особые частные случаи, когда нужно уйти пораньше или попозже прийти, но очень важно хотя бы стараться быть на всей службе. Понятно, что мы не можем совершить полностью весь богослужебный круг, участвовать во всех богослужениях, в которых хотели бы, но нужно стараться – Господь дает нам возможности, когда у нас есть для этого желание.

«Да, постная еда часто бывает дороже, но что делать? Нужно приложить все усилия, чтобы поститься, как полагается» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Если вы скушали что-то непостное, просто перекреститесь и поститесь дальше»

– Что делать, если съел что-то непостное, стоит ли продолжать пост?

– Однозначно стоит. Если вы скушали что-то непостное, ну получилось так, – просто перекреститесь и поститесь дальше, это не повод прекращать пост. Если вы съели конфетку, а на этикетке написано, что в ее составе могут присутствовать следы молока, то что теперь, Великий пост отменяется? Это неправильно.

– Как себя вести, если тебя пригласили за непостный стол?

– Православным в такой ситуации не нужно стесняться. Давайте поразмышляем. Вот человек не ест мясо, все его спрашивают, почему, – он отвечает, что является вегетарианцем. А другой мало ест и рассказывает всем, что на диете. Так почему мы, православные, должны стесняться говорить, что у нас пост? Бывает, человек говорит, что он верующий и держит пост, а его начинают спрашивать: «Зачем тебе это надо?» А потом проходит время, и те же люди сами начинают задавать вопросы, что можно, а что нельзя есть в пост.

– Постная еда часто дорогая, может, лучше потратить эти деньги на благотворительность?

– Все-таки поститься нужно. Великий пост – это время духовного роста, и это ведь не круглый год. Так ведь можно рассуждать, что спортивное питание дорогое и питаться правильно тоже дорого. Каждая эпоха дает свои искушения и свои возможности: у нас есть сервисы доставки еды, множество заведений общепита, где можно спокойно заказать постные блюда. Да, постная еда часто бывает дороже, но что делать? Нужно приложить все усилия, чтобы поститься, как полагается.

– Что делать, если пришлось прервать пост по болезни?

– Если человек не постится по болезни, это не является нарушением поста. Просто случилась такая жизненная ситуация, он заболел или, может быть, была операция и нужно специальное питание. Все это считается уважительной причиной, чтобы пост оставить. Нужно просто стараться ходить в храм, стараться молиться дома.

«Я всегда призываю делать в пост добрые дела – чтобы делать хорошие дела, не нужно быть ни богатым, ни знаменитым» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Если человек был с Господом во время распятия, то Пасха приобретает для него иной смысл»

– Обязательно ли заниматься благотворительностью в пост?

– Благотворительность является обязательной частью любого поста. По логике, мы отказываемся от какого-то своего удовольствия, а то, что сэкономили, можем отдать нуждающимся. Я всегда призываю делать в пост добрые дела – чтобы делать хорошие дела, не нужно быть ни богатым, ни знаменитым. Помогите убрать одинокой бабушке снег. Для этого нужно просто иметь лопату и часа два времени.

Когда человек соблюдает Великий пост, Пасха обретает для него совершенно другой смысл. Это уже не просто куличи и крашеные яйца. Ведь действительно без участия в богослужениях пост превращается просто в еду – красивый кексик и не более того. Человек, который первый раз соблюдал пост, ходил в храм, ему было очень интересно, потом рассказывает, что впервые в жизни осознал, что Пасха – это великая радость. Если человек прошел время Великого поста, был с Господом на Страстной седмице, входил с ним в Иерусалим, был с ним во время предательства Иуды, на Тайной вечере, во время распятия в Великую пятницу, то и Пасха приобретает для него совершенно иной смысл.

Я бы хотел вспомнить слова одного современного православного богослова, который говорил: если бы мы понимали тексты богослужений всего лишь трех дней – Великой пятницы, Великой субботы и Пасхи, то нам не нужно было бы богословие в плане книг, трудов, комментариев, каких-то проектов. Нужно просто понимать, о чем Церковь молится в эти три дня. Там огромная масса смыслов – узнав их, многие люди открывают для себя Пасху совершенно по-другому. Они говорят, насколько это важное и великое событие.

