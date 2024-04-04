Женщины-депутаты РТ и Архангельской области посетили «Адымнар» и Центр семьи «Казан»

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Члены объединения женщин-депутатов Госсовета Татарстана «Мәрхәмәт-Милосердие» и Женской палаты депутатов Архангельской области побывали в полилингвальном комплексе «Адымнар» и Центре семьи «Казан». Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

В учебном заведении парламентарии осмотрели учебные классы, спортзалы, плавательный бассейн, концертный и актовый залы, ознакомились с программами обучения и пообщались с педагогами.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Депутаты из Архангельской области обратили внимание на высокую методическую обеспеченность и хороший уровень организации факультативного урока.

Затем парламентарии приняли участие в церемониях бракосочетания молодой семьи и имянаречения новорожденного ребенка в Центре семьи «Казан». Депутаты Госдумы Татьяна Ларионова и Елена Вторыгина поздравили семьи с памятными датами в их жизни, пожелали здоровья и семейного счастья, вручили памятные сувениры.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Ранее «Татар-информ» сообщал, что женщины-депутаты Татарстана и Архангельской области договорились о сотрудничестве.