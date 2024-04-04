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Женщины-депутаты РТ и Архангельской области посетили «Адымнар» и Центр семьи «Казан»
Члены объединения женщин-депутатов Госсовета Татарстана «Мәрхәмәт-Милосердие» и Женской палаты депутатов Архангельской области побывали в полилингвальном комплексе «Адымнар» и Центре семьи «Казан». Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.
В учебном заведении парламентарии осмотрели учебные классы, спортзалы, плавательный бассейн, концертный и актовый залы, ознакомились с программами обучения и пообщались с педагогами.
Депутаты из Архангельской области обратили внимание на высокую методическую обеспеченность и хороший уровень организации факультативного урока.
Затем парламентарии приняли участие в церемониях бракосочетания молодой семьи и имянаречения новорожденного ребенка в Центре семьи «Казан». Депутаты Госдумы Татьяна Ларионова и Елена Вторыгина поздравили семьи с памятными датами в их жизни, пожелали здоровья и семейного счастья, вручили памятные сувениры.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что женщины-депутаты Татарстана и Архангельской области договорились о сотрудничестве.
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