Женщины-депутаты Татарстана и Архангельской области договорились о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве между объединением женщин-депутатов Госсовета РТ «Мәрхәмәт – Милосердие» и женской палаты Архангельской области подписано сегодня в Казани, на совместном заседании в Госсовете Татарстана.

Оъединение женщин-депутатов Госсовета РТ «Мэрхэмэт – Милосердие» было создано в 2009 году. Изначально его участницы сплотились, чтобы решать проблемы детей-сирот. В настоящий момент в состав входят 16 женщин-депутатов, которые курируют вопросы социальной поддержки, защиты материнства и детства, института семьи и брака, социальной и молодежной политики, образования, здравоохранения и другие.

Женская палата депутатов Архангельска в сентябре этого года отметит свое десятилетие. При ее участии реализуются такие региональные проекты, как «Семья Поморья», «Женский диалог», оказывающий консультативную и образовательную поддержку женщинам, а также детские проекты «Мечты сбываются» и «Территория детства».

Депутат Госдумы, член Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Ларионова назвала два женских объединения в разных субъектах РФ «сестрами-близнецами».

«Мы работаем на одной волне», – подчеркнула она.

Заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Елена Вторыгина отметила, что ей очень бы хотелось, чтобы депутаты двух субъектов «дружили», заимствовали лучшие практики и проекты друг у друга.

Члены женской палаты депутатов Архангельской области находятся с трехдневным рабочим визитом в Татарстане. Сегодня гости побывают в полилингвальном комплексе «Адымнар» и в Центре семьи «Казан». Также запланировано посещение социальных объектов Лаишевского района.