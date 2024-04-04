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Женщины-депутаты Татарстана и Архангельской области договорились о сотрудничестве
Соглашение о сотрудничестве между объединением женщин-депутатов Госсовета РТ «Мәрхәмәт – Милосердие» и женской палаты Архангельской области подписано сегодня в Казани, на совместном заседании в Госсовете Татарстана.
Оъединение женщин-депутатов Госсовета РТ «Мэрхэмэт – Милосердие» было создано в 2009 году. Изначально его участницы сплотились, чтобы решать проблемы детей-сирот. В настоящий момент в состав входят 16 женщин-депутатов, которые курируют вопросы социальной поддержки, защиты материнства и детства, института семьи и брака, социальной и молодежной политики, образования, здравоохранения и другие.
Женская палата депутатов Архангельска в сентябре этого года отметит свое десятилетие. При ее участии реализуются такие региональные проекты, как «Семья Поморья», «Женский диалог», оказывающий консультативную и образовательную поддержку женщинам, а также детские проекты «Мечты сбываются» и «Территория детства».
Депутат Госдумы, член Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Ларионова назвала два женских объединения в разных субъектах РФ «сестрами-близнецами».
«Мы работаем на одной волне», – подчеркнула она.
Заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Елена Вторыгина отметила, что ей очень бы хотелось, чтобы депутаты двух субъектов «дружили», заимствовали лучшие практики и проекты друг у друга.
Члены женской палаты депутатов Архангельской области находятся с трехдневным рабочим визитом в Татарстане. Сегодня гости побывают в полилингвальном комплексе «Адымнар» и в Центре семьи «Казан». Также запланировано посещение социальных объектов Лаишевского района.
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