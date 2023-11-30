Женщины-депутаты рассказали о судьбе детей из Лисичанска, окончивших школу в Татарстане

Фото: © Эльза Кузнецова / «Татар-информ»

В начале этого года 50 школьников из Лисичанска приехали в Елабугу, все они стали выпускниками школы «Университетская». Четыре месяца они были разлучены с родителями. Каждая из объединения женщин-депутатов Госсовета РТ «Мәрхәмәт — Милосердие» взяла на себя попечительство над одной из девочек-выпускниц и сопровождала ее до вхождения во «взрослую жизнь» — студенчество. Как женщины-депутаты помогают людям, оказавшемся в сложной жизненной ситуации, в Госсовете РТ рассказали парламентарии Людмила Рыбакова и Алсу Набиева.

«Каждая женщина-депутат вела и затем готовила одну из девочек к выпускному балу. Они полностью одели девочек — вместе придумали наряд, туфли, украшения, макияж, прическу, чтобы дети почувствовали себя такими же детьми, ведь, как известно, чужих детей не бывает. Поэтому выпускницы, конечно же, получили огромное удовольствие. У родителей не было возможности собрать их к выпускному балу», — рассказала Людмила Рыбакова.

Фото: © «Татар-информ»

38 абитуриентов из 50 остались в Татарстане. Они продолжают учебу в учебных заведениях республики: 23 ребенка учатся в елабужском филиале Казанского федерального университета, 8 — в челнинском филиале КФУ, еще 5 выбрали различные факультеты КФУ в Казани. Двое ребят поступили в ветеринарную академию и в Казанский государственный медицинский университет.

«Для Республики Татарстан это будущие кадры. Но даже если дети обучатся и поедут на освобождённые территории, это будет помощь новым регионам РФ, потому что выбраны актуальные профессии», — подчеркнула депутат.

Женщины объединения «Мәрхәмәт — Милосердие» оказывают всестороннюю поддержку новым территориям. Депутаты регулярно отправляют гуманитарную помощь, встречаются с жителями новых территорий России.

«Вот недавно только направляли гуманитарную помощь в рамках колонны „Единой России“. Людмила Николаевна отправляла медицинское специальное оборудование для переливания крови», — рассказала Алсу Набиева.

Регулярно проходят встречи с семьями, которые переехали и проживают здесь уже на постоянной основе.

«И парты мы им привозили, чтобы дети могли обучаться, и на 1 сентября всех поддерживаем, проводим для них профильные смены. И, конечно, отдельные горячие линии организуем, посвященные семьям мобилизованных граждан, гражданам Луганской и Донецкой народных республик», — поделилась спикер.

Фото: © «Татар-информ»

Помимо этого, идет активное взаимодействие парламентского объединения с Союзом женщин Донбасса.

«В этом году мы ездили к женщинам Донбасса. Именно по их запросу проводили для них мастер-классы по адаптации к российскому законодательству в части социальных вопросов. Появился и запрос по лечению нескольких больных детей. Мы их смогли привезти к нам в ДРКБ. Они прошли курс реабилитации. Вот таким образом точечно и адресно наши женщины помогают гражданам, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации», — подчеркнула депутат.

Также представительницы объединения женщин-депутатов встретились с женами-участниками, с руководителем проекта «Жены Героев» и предложили им стать членами Общественного совета.

«На последней встрече вдовы солдат СВО попросили установить мемориальные доски в школах, где учились их мужья. Сейчас мы отрабатываем этот вопрос с нашим Министерством образования», — рассказала Алсу Набиева.