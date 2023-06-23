«Чтобы дети были счастливы»: в Елабуге отметили выпускной 50 школьников из Лисичанска

Сегодня в Елабужском институте КФУ прозвучал последний звонок для 50 детей из Лисичанска – выпускников школы «Университетская». На церемонии им вручили дипломы об окончании 11 класса и пожелали успехов в будущей взрослой жизни.

Для ребят этот день был вдвойне особенным – после четырех месяцев разлуки они смогли увидеть своих родителей, которые встречали их с букетами и слезами радости у дверей института. У красной дорожки ребят встречали гости мероприятия: министр образования РТ Ильсур Бурганов, глава Елабужского района Рустем Нуриева, зампред комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова, а также сотрудники школы и института.

Как выяснилось, многие из выпускников уже определились с выбором будущей профессии и вузом, в который будут поступать. Причем большинство ребят заявили, что хотят остаться в Татарстане.

Так, к примеру, выпускница Катя Гайва рассказала, что будет поступать в КФУ на направление «дизайнер интерьера». «Мне очень нравится Казань, Елабуга. Вообще весь Татарстан. Природа красивая и города. Хочу получить высшее образование и остаться здесь жить», – поделилась планами девушка.

Родители, выступая с приветственным словом перед руководством института и школы, не сдерживали слез благодарности за обучение своих детей.

«Огромная благодарность, что взяли наших детей, и нас приняли очень хорошо. После того, что дети пережили в Лисичанске – это вторая жизнь, У них ведь тогда в глазах не было вообще ничего, а сейчас они светятся, – говорит мама одной из выпускниц Диана Мачульская. – У наших детей теперь есть будущее – пусть все у них исполнится! <…> У меня ощущение, что дети здесь учились с первого класса».

Мама другой выпускницы, Елена Попова, рассказала, что ее дочь хочет поступать в Луганский университет имени Даля по направлению «логистика». Она поблагодарила Татарстан за поддержку, в том числе за гуманитарную помощь, добавив, что надеется на скорое восстановление Лисичанска.

«19 января наших детей привезли в Елабугу. И мы ни на минуту не пожалели, что отдали своих детей сюда, делится впечатлениями Эльмира, мама одной из выпускниц. – Дети передавали нам подарки и письма, созванивались с нами. Спасибо большое министерству образования, всем спонсорам, руководству школы, институту. Наших деток кормили, одевали, обували. У нас ведь они ничего этого не увидели бы. Дети довольны, а как родители были рады, вы не представляете! Когда вчера приехали, мы увидели свет, воду и счастливых детей… А больше ничего и не надо! Если есть где-то на земле Рай, то это – в Елабуге. Спасибо всем огромное!».

«150 дней вы были в нашей семье, и я уверен, что вы и останетесь здесь, в многонациональной семье народов нашей страны, – сказал он. – Вас ждут вузы республики. Пусть вам сопутствует успех! Счастья вам, здоровья, благополучия! И не забывайте поблагодарить своих учителей, которые дали необходимые знания».

«Я искренне рад и благодарен присутствующим здесь родителям за таких хороших и воспитанных детей, отметил в своем выступлении глава района Рустем Нуриев. – Елену Ефимовну благодарю за 150 дней переживаний, коллектив педагогов – за ответственную работу. Пусть у ребят будет светлое будущее, неважно будет ли оно связано с Татарстаном, Елабугой, Лисичанском, Петербургом или Москвой… Главное, чтобы дети были счастливы!».

Все родители школьников получили от мэра памятные подарки. А в музее истории института останется на память от лисичанских школьников картина, где изображен мост, соединяющий два города – Лисичанск и Северодонецк.

Напомним, в сентябре прошлого года над Лисичанском взял шефство Татарстан. С тех пор республика прилагает все усилия для того, чтобы помочь местным жителям вернуться к мирной комфортной жизни.