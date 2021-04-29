Женщины-депутаты передали в архивы Татарстана 249 писем фронтовиков на татарском языке

В Татарстане 249 написанных на татарском языке писем фронтовиков и тружениц тыла переданы в архивы благодаря реализации социально-гуманитарного проекта «У войны не женское лицо...». Об этом сообщила на пресс-конференции заместитель Председателя Госсовета РТ, руководитель объединения женщин-депутатов «Мэрхэмэт — Милосердие» Татьяна Ларионова.

«Наверняка у наших ветеранов, в их семьях сохранились письма на родных языках. Важно, чтобы они тоже были в архивах. 249 писем на татарском языке сегодня появилось в архивах благодаря нашему проекту», — сказала депутат.

По словам Ларионовой, при реализации проекта собраны и организованы 4 754 новеллы, интервью, воспоминания и публикации, а также 2 915 документов, писем, фотографий и материалов из семейных архивов женщин-ветеранов. Все это передано в муниципальные и государственные архивы.

«К сожалению, численность ветеранов сокращается. И о многих не остается тех материалов, которые должны быть сегодня заархивированы, — их воспоминаний, голоса, фотографий, писем с фронта, — подчеркнула парламентарий. — На начало проекта в Татарстане было 458 участниц войны и 22 494 труженицы тыла».

С февраля прошлого года по инициативе объединения женщин-депутатов «Мэрхэмэт — Милосердие» реализуется социально-гуманитарный проект «У войны не женское лицо...». Он направлен на оказание внимания и заботы женщинам — участницам войны и труженицам тыла, сохранение памяти об их героическом прошлом, воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения.

Как рассказала Ларионова, в каждом муниципальном районе Татарстана за женщинами-ветеранами закрепили депутатов, была организована системная работа по оказанию им необходимой помощи. «Это уборка жилых помещений, уборка от снега придомовых территорий, встречи в семейном кругу с руководителями и депутатами местного самоуправления, поздравления в памятные и праздничные даты», — отметила она.

Ремонтные и косметические работы проведены в комнатах 67 тружениц тыла и трех вдов погибших, проживающих в 21 доме-интернате, добавила депутат. Она уточнила, что в республике 26 домов-интернатов для пожилых людей. В них проживают 1 845 человек, из них 59 тружеников тыла.

Кроме того, организовано посещение тружениц тыла в приемных семьях. В Татарстане проживают 34 приемные семьи для пожилых людей, в которых находятся восемь тружениц тыла.

Объединением «Мэрхэмэт — Милосердие» создана фотогалерея ветеранов войны, которая транслируется на выставке, посвященной Дню Победы, в историческом парке «Россия — моя история».

«Нет финиша у этой работы, и мы не подводим итоги проекта — его просто невозможно завершить. Пока живы наши ветераны, они навсегда останутся объектом заботы и внимания всех женщин-депутатов», — заключила Ларионова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане 567 участниц Великой Отечественной войны и тружениц тыла прошли вакцинацию от Covid-19.