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В Татарстане 567 участниц войны и тружениц тыла привились от Covid-19
Ру Тат
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29 апреля 2021  12:18
Надежда Гордеева

В Татарстане 567 участниц войны и тружениц тыла привились от Covid-19

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В Татарстане 567 участниц Великой Отечественной войны и тружениц тыла прошли вакцинацию от коронавируса Covid-19. Об этом сообщила заместитель Председателя Госсовета РТ, руководитель объединения женщин-депутатов «Мэрхэмэт — Милосердие» Татьяна Ларионова на пресс-конференции в Казани.

«Сейчас важным вопросом является вакцинация. Безусловно, вакцинация от новой коронавирусной инфекции людей старшего возраста очень необходима для их здоровья и благополучия. Наше объединение взяло под контроль ход вакцинации женщин-ветеранов в муниципальных образованиях. Благодаря нашим усилиям 39 участниц войны и 528 тружениц тыла сделали прививки», — рассказала депутат.

По словам Ларионовой, женщины-депутаты также организовали работу выездных прививочных бригад, которые созданы в отдельных районах — Альметьевском, Азнакаевском, Высокогорском, Камско-Устьинском, Лаишевском, Новошешминском, Нурлатском, Пестречинском, Сабинском, Тюлячинском и Ютазинском, а также в Казани и Набережных Челнах.

«Мы заинтересованы в том, чтобы наше старшее поколение получило вакцину своевременно. Думаю, что эта работа у нас будет приоритетной», — подчеркнула парламентарий.

В феврале прошлого года по инициативе объединения женщин-депутатов «Мэрхэмэт — Милосердие» началась реализация социально-гуманитарного проекта «У войны не женское лицо...».

«В преддверии 75-летия Великой Победы мы решили, что все женщины — участницы Великой Отечественной войны должны стать объектом особой заботы и внимания. После завершения мероприятий, связанных с 75-й годовщиной, мы расширили круг своего внимания — взяли под патронат женщин — тружениц тыла», — отметила Ларионова. 

Проект «У войны не женское лицо...» направлен на оказание внимания и заботы женщинам — участницам войны и труженицам тыла, сохранение памяти об их героическом прошлом, воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения.

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