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Женщину-водителя из Татарстана обвиняют в гибели фельдшера скорой помощи
Жительницу Лаишевского района обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем смерть работника скорой помощи. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Лаишевском районе РТ произошло ДТП, в котором скончалась фельдшер скорой помощи.
Правоохранители установили, что обвиняемая попыталась развернуться в запрещенном для этого месте и выехала на полосу встречного движения. Автомобиль «Toyota Rav 4» столкнулся с каретой скорой помощи, который транспортировал больного грудного ребенка.
В результате аварии погибла 61-летняя фельдшер скорой помощи.
Свою вину женщина признала частично.
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