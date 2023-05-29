Женщину-водителя из Татарстана обвиняют в гибели фельдшера скорой помощи

Жительницу Лаишевского района обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем смерть работника скорой помощи. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Лаишевском районе РТ произошло ДТП, в котором скончалась фельдшер скорой помощи.

Правоохранители установили, что обвиняемая попыталась развернуться в запрещенном для этого месте и выехала на полосу встречного движения. Автомобиль «Toyota Rav 4» столкнулся с каретой скорой помощи, который транспортировал больного грудного ребенка.

В результате аварии погибла 61-летняя фельдшер скорой помощи.

Свою вину женщина признала частично.