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Ру Тат
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Происшествия
7 февраля 2022  12:17
Павел Климчак

Женщину, упавшую в Казани на козырек магазина с 8 этажа, скинул с балкона ее возлюбленный

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По предварительным данным следствия, 3 февраля пара была в гостях у знакомых на улице Фучика. После того, как они выпили, между ними произошла ссора, и мужчина избил возлюбленную на балконе квартиры, а затем выбросил ее с восьмого этажа. Женщина скончалась.

Мужчину задержали, свою причастность к преступлению он не признал, объяснив, что только избил женщину. Возбуждено уголовное дело по статье за убийство. Сейчас задержанный находится под арестом, скоро ему предъявят обвинение.

Расследование дела продолжается, как уточнил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани женщина разбилась насмерть, выпав из окна квартиры на козырек магазина.

#Убийство #выпала с балкона
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