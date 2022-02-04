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Происшествия
4 февраля 2022  07:51
Полина Шевчук

В Казани женщина разбилась насмерть, выпав из окна квартиры на козырек магазина

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В Казани женщина разбилась насмерть, выпав из окна квартиры на козырек магазина

Информация о том, что в доме №88 по улице Фучика из окна на крышу магазина упала женщина, поступило накануне в 21.46 на единый номер вызова экстренных служб 112. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

На месте было установлено, что женщина выпала из окна квартиры на 8 этаже. Спасатели с помощью трехколенной лестницы помогли врачам скорой помощи подняться на крышу. Медики констатировали смерть.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ


С помощью альпинистского снаряжения спасатели спустили тело 33-летней погибшей с крыши магазина и передали сотрудникам полиции. 
 

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

 

#выпал из окна #МЧС РТ
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