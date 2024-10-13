«Женщинам в алтарь нельзя, но это не про сексизм»: батюшка о том, что за Царскими вратами

В пространстве алтаря совершаются все самые главные священные действия

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против» на православные темы. В прошлом выпуске мы говорили о том, для чего нужно освящать квартиру или машину. Сегодня руководитель миссионерского отдела Казанской епархии в подкасте «Кофе с батюшкой» рассказывает, как устроен алтарь.

«В древних храмах алтарная перегородка отсутствовала, но потом появилась как ограждение от варваров»

Что такое иконостас и для чего он нужен?

Внутри храм делится на само пространство храма и пространство алтаря. В пространстве алтаря совершаются все самые главные священные действия. Божественная литургия совершается на Престоле, и по традиции, которая есть в Православной церкви, в алтарь для совершения богослужения входят лица, имеющие священный сан, например диакон или иерей. А также те люди, которые имеют на это благословение, допустим, это могут быть пономари, которые помогают при совершении богослужения.

В древней Церкви алтарная перегородка отсутствовала, но уже в первых веках истории христианства она появляется. На то были различные причины. По некоторым данным, это связано с нашествием варваров – священству нужно было оберегать алтарное пространство. Еще по одной версии, это было связано с неким упадком благочестия, когда люди не до конца понимали свое христианское призвание и не совсем правильно вели себя в храме.

Иконостасы бывают разные: от одного ряда до нескольких Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Какие бывают иконостасы?

С точки зрения церковного искусства алтарная преграда – это сложное произведение. У нее есть серьезный смысл. Тут можно увидеть ярусы, где установлены храмовые иконы, иконы святых. Иконостасы бывают разные: от одного ряда до нескольких. Иногда они выполнены в барочном стиле, до самого верха восходят вверх и показывают нам разные образы.

«Ошибочно думать, что алтарь служит только для красоты»

Почему алтарь отгорожен от остальной части храма?

Один из частых вопросов, который возникает у людей православных и тех, кто интересуется православием: почему алтарь отгорожен от остальной части храма и почему вход туда ограничен для людей? Ошибочно думать, что алтарь служит только для красоты. В Церкви во всем есть большой смысл, все имеет практическое и историческое значение.

Прежде чем зайти в алтарную часть, необходимо перекреститься и поцеловать икону, а затем сделать земной поклон Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Что находится за алтарем?

Прежде чем зайти в алтарную часть, необходимо перекреститься и поцеловать икону, а затем сделать земной поклон. Священник или дьякон также должен поцеловать святой Престол.

Что такое Престол?

Престол находится в центре алтаря. Во внебогослужебное время он закрывается. В центре него находится святое Евангелие, а под ним в специальном плате находится антиминс. В древней Церкви первые христиане совершали литургию на могилах мучеников. Поэтому, повторяя эту традицию, останки святых помещают в каждый антиминс Православной церкви, в него вшита частичка мощей в воске.

Также на Престоле находятся крест, лампада, семисвечник. Кстати, семисвечник – это один из древних символов, который есть еще в Ветхом Завете.

Престол находится в центре алтаря. Его нельзя трогать мирянам, а также пономарям, все действия совершают священник и дьякон Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Дарохранительница – это сосуд, где находятся запасные Святые Дары. Они нужны на случай, если в день, когда нет богослужения, кто-то захочет причаститься. Такое причастие совершается для тех, кто болеет или страдает.

Престол – это центральное место в алтаре, где совершается литургия. Престол нельзя трогать мирянам, а также пономарям. Все действия совершают священник и дьякон.

Также на Престоле меняется облачение. Сейчас он у нас в золотом цвете, но в праздники он может быть голубым – это знак Богородицы, а в Пасху – красным.

«Женщинам в алтарь нельзя, но сексизм здесь ни при чем»

Кто убирается и вытирает пыль в алтаре?

Это может делать священник, дьякон или пономари. Но сакральные сосуды, Престол и жертвенник обустраивают только люди, имеющие священный сан. Это традиция Русской православной церкви. Она очень правильная и мудрая, и мне кажется, она помогает формированию церковной дисциплины. Потому что без запретов люди могут начать вести себя неблагочестиво.

По традиции Русской православной церкви женщины в алтарь не заходят Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Кому запрещено заходить в алтарную часть храма?

По традиции Русской православной церкви женщины в алтарь не заходят. Это не является частью антифеминизма или сексизма. И не потому, что женщина считается греховной, – нет, причина совершенно в другом. Женщина не заходит в алтарь потому, что у нее другое служение. У нее своя задача и своя роль.

В Православной церкви есть множество святых жен, вспомним княгиню Ольгу, которая совершила первое Крещение Руси. Есть и святая Нина Грузинская, которая, будучи юной девушкой, отправилась проповедовать Евангелие целому грузинскому народу. Мы почитаем их как святых, и им, чтобы стать святыми, в алтарь ходить было не надо. Они не заходили в алтарь, и даже святые жены-мироносицы в алтарь не заходили, хотя им мало кто мог бы это запретить.

В алтарную часть три входа — Царские врата и боковые Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Для чего в алтаре три входа?»

Что случится, если женщина зашла в алтарь?

Ничего не случится. Никто из-за этого храм переосвящать не будет. Просто в нашей Церкви есть дисциплинарное правило, которое мы соблюдаем.

Можно ли детям заходить в алтарь?

По поводу детей действуют те же принципы, что и по отношению ко взрослым. Бывают мальчики-пономари, но мне всегда хотелось, чтобы они были более осознанного возраста. Когда ребенок с семи лет ходит в алтарь, а к 15 годам говорит, что ему это не нужно – это одно. А когда он к семи годам хочет в алтарь, а к десяти туда заходит – это уже другая система отношений. В будущем он будет по другому это воспринимать и оценивать.

Да, здорово, когда дети привыкают к богослужениям, но тут есть педагогический момент: важно, чтобы это было полезно ребенку.

Почему в алтарную часть три входа?

Центральный вход называется Царские врата. Он называется так, потому что входит Царь Славы – сам Господь. Когда мы выходим причащать, мы берем чашу и выходим через Царские врата. По этому поводу есть разные исторически основания, но мне больше нравится версия о том, что входит Господь, Царь славы.

Боковые врата имеют более практическое значение – чтобы входить и выходить во время богослужения. Бывают храмы, где есть только Царские врата и одни боковые. Так делают в совсем маленьких храмах. Никакого символического значения тут нет.

По поводу названия Царских врат есть разные исторические толкования, одно из них – потому что входит Царь Славы – сам Господь Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Жертвенник, дискос, лжица и копие

Что такое жертвенник? Для чего он нужен?

Жертвенник находится слева от алтаря. В больших храмах он обустроен в отдельных нишах. Но в моем храме он находится близко от Престола.

На жертвеннике находится все, что нам нужно для совершения богослужения. Вот мы видим здесь чашу для причастия и дискос. Дискос – это блюдо, на которое возлагают тело Христово, то есть просфору. Здесь же лежит все необходимое для причастия: специальная тарелочка для нарезания Святых даров, лжица – ложечка, которой мы причащаем мирян. По традиции древней Церкви, миряне причащались в свои руки, потом возникали разные ситуации и в связи с неким упадком благочестия и церковной культуры возникла традиция причащать лжицой. Причем традиция эта довольно ранняя, существовала уже при Иоанне Златоусте.

Также здесь есть копие – оно нужно для нарезания Святых даров. Также есть малое копие для того, чтобы вынимать частички из просфорок.

Стоит на жертвеннике также специальная чаща панагиар – она нужна, чтобы складывать частички, когда священник вынимает их из просфор. Бывает, что частички вынимают не на литургии, а с вечера и в этом сосуде они хранятся.

Перед жертвенником стоит распятие, свечи, также здесь хранится крестильный ящик со святым миром.

В дни праздников Пасхи и Рождества Христова есть благословение Патриарха совершать богослужения с открытыми Царскими вратами Фото: © «Татар-информ»

Где хранится инвентарь для богослужений?

В алтаре есть техническое пространство. У меня здесь находится шкаф. Здесь лежат покровцы на чашу, свечи, церковные книги и орудие духовного труда, которое все знают – это кадило. Здесь же я храню облачения.

Что символизируют открывающиеся во время богослужения Царские врата?

В церковном богослужении прописывается, когда открываются и закрываются Царские врата. В дни праздников Пасхи и Рождества Христова есть благословение Патриарха совершать богослужения с открытыми Царскими вратами. Это делается с миссионерской целью, чтобы людям было чуть больше видно и чуть больше понятно, как совершается богослужение.

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Свои вопросы на тему православия оставляйте в окне под текстом – отец Александр даст на них подробные ответы в следующих выпусках видеоподкастов «Кофе с батюшкой» или «Батюшка против» на сайте «Татар-информа».

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