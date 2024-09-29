«Переосвящать ли дом, если в нем кто-то умер?»: батюшка об освящении жилья и автомобиля

Фото: © Аделина Шарипова / «Татар-информ»

«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против» на православные темы. В прошлом выпуске мы говорили о том, для чего нужно венчаться. Сегодня руководитель миссионерского отдела Казанской епархии в подкасте «Кофе с батюшкой» рассказывает для чего нужно освящать квартиру или машину.

«Мы освящаем машину не для того, чтобы у тебя было «плюс пять к удаче»

Для чего нужно освящать квартиру и машину?

Не случайно у слова «освящение» один корень со словом «посвящение». То есть освящая что-либо, мы посвящаем это Богу. Если мы освящаем квартиру – это значит, что мы изъявляем желание жить как православный человек, это значит, что мы хотим, чтобы наш дом был малой церковью, чтобы там мы совершали наше домашнее богослужение, то есть чтение утренних и вечерних молитв, читали Евангелие.

В освящении машины есть очень интересный момент: мы освящаем ее не для того, чтобы у тебя было «плюс пять к удаче» или подключилась функция «антиГАИ». Ничего подобного. Это мое обещание Богу реализовывать свои христианские убеждения.

Вот освятил человек машину: повесил крестик и иконку. И когда он хочет на дороге кого-то обогнать, он должен вспомнить, что он – православный человек и не должен кого-то подрезать. Или вот ты едешь по трассе и видишь, что чья-то машина сломалась: ты остановись и помоги, ты же православный человек. Вешая иконку и крестик, ты всему миру сообщаешь, что ты православный. Ты их вешаешь не как оберег, а как способ сообщить миру, что ты христианин и поступаешь по-христиански. Очень важно понимать, что освящение – это не что-то на удачу.

Правильно ли вешать крест в машину?

Крест в машине – это всегда реализация твоих убеждений. Так ты показываешь миру, что ты – православный человек. Меня очень удивляет, когда в машину вешают четки бусин так на триста. Вообще если водитель держит такое у себя в салоне, это должно обозначать, что он триста раз Иисусову молитву читает. Увы, как правило, этот церковный атрибут держат в машине лишь как украшение или оберег.

Напомню, что для православного человека неприемлемо иметь какие-либо обереги – всевозможные подковки на удачу, подвески, красные нитки, «глаз Фатимы» и так далее. Все это нельзя иметь ни в освященном доме, ни в освященной квартире.

«В древности освящали колесницы, новым является чин освящения, например, воздушного судна для того, чтобы отправиться в воздушное путешествие» Фото: © Игорь Онучин / РИА Новости

«В древности освящали колесницы, сегодня появился чин освящения воздушного судна»

Это сегодняшняя мода или раньше кареты с телегами тоже освящали?

Если мы откроем Требник, то там будет написано: «Чин освящения колесницы», – слово «машина» не используется. В древности освящали колесницы, новым является чин освящения, например, воздушного судна для того, чтобы отправиться в воздушное путешествие. В этом смысле Церковь реагирует на изменения технического прогресса и освящает те вещи, которых раньше не было, но теперь они есть и тоже нуждаются в освящении.

Сколько раз можно освящать квартиру или машину?

Когда я освящаю квартиру или машину, я всегда объясняю, что все это совершается один раз. Об этом существует дискуссия в Православной церкви, и я знаю, что многие будут со мной не согласны.

Есть люди, которые пытаются переосвящать все многократно. Допустим, освятили квартиру и через годик освятили еще раз. Когда я спрашиваю, для чего они это делают, они объясняют: «Ну, вы знаете, батюшка, не работает освящение». И тут я не могу уже никак согласиться. Если пойти от противного, получается, что благодать как бы испарилась, – такого быть не может.

Помните, в школе был такой метод доказывания теоремы от противного? Найти то, что невозможно, – например, что параллельные прямые пересекутся? То же самое и здесь: если «стало как-то хуже» и «как-то не работает», то получается, что Божественная благодать испарилась?

«Освятить повторно можно в самых крайних случаях. Если, например, в доме или квартире умер человек, то это не повод освящать жилье повторно» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Если человек умер дома, это не повод освящать повторно»

Есть ли экстренные случаи, когда можно освятить квартиру повторно?

Освятить повторно можно в самых крайних случаях. Если, например, в доме или квартире умер человек, то это не повод освящать жилье повторно. Потому что от усопшего нет никакой негативной энергетики. Православные вообще не верят в энергетику – ни в плохую, ни в хорошую.

Повторно освятить можно, если, например, у вас дома собрались сатанисты и провели какой-нибудь обряд. Вот это повод для переосвящения квартиры. Больше особенных поводов нет. И даже когда мы говорим про переосвящение храма, церковные каноны говорят, что оно возможно, когда храм был осквернен какими-нибудь язычниками или безбожниками или «если в храм забежало животное и родило в нем или умерло». Больше церковные правила нам ни о чем не говорят, поэтому переосвящение возможно только в уникальных случаях.

Можно ли освятить велосипед, самокат, ролики и т. д.?

Есть молитва на освящение всякой вещи. Но я всегда говорю об одном критерии – о разумности всего этого. Приведу простой пример: один раз мне предложили освятить икону-голограмму. Это была картинка, которая под разными углами обзора меняла изображение. На ней рука Николая Чудотворца словно двигалась, изображая жест благословения. Я это освящать не стал. Я сказал, что это просто произведение искусства, которое не нуждается в освящении. Другими словами, это не икона, не образ, мы не будем перед ней молиться. Хотя, опять же, это мое частное мнение.

Что касается освящения скейтбордов и всего остального. Ко мне с такими просьбами ни разу не обращались. Но я бы задал вопрос: «А для чего?» Если ты спортсмен, приди на службу, причастись, возьми благословение. Давай перед твоими соревнованиями послужим молебен на начало всякого благого дела!

Если мы говорим об оборудовании, то такой опыт был. Например, мы освящали оборудование для съемки. Это логично, потому что мы хотим, чтобы эта вещь использовалась во благо.

«Если у вас дома есть подковки, домовые, денежные жабы, их нужно выкинуть» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Если у вас дома есть подковки, домовые, денежные жабы, их нужно выкинуть»

Как подготовиться к освящению квартиры или машины?

Часто люди думают, что для подготовки к освящению дома нужно прибраться или завершить ремонт. Это не совсем так. Я освящал и стройки. Бывало, что я приходил в черном подряснике, а выходил – в белом, настолько там пыльно было.

Самая главная подготовка – настроиться внутренне. Человек должен в первую очередь понять, что это благословение. Освятил дом – живи как христианин. Освятил машину – езди по правилам. Очень важно избавиться от всяких артефактов. Если у вас дома есть подковки, домовые, денежные жабы, их нужно выкинуть. Домовой – это вообще бесенок, его не должно быть в доме православного человека.

Что касается освящения машины, то лучше съездить на мойку перед совершением чина. Но если ты постоянно откладываешь освящение из-за того, что никак не можешь помыть свою машину, то приезжай как есть.

«Если со временем наклейки в видекрестиков износились, или вы переклеили обои, то в этом нет ничего страшного. Их нельзя выкидывать в мусор, потому что они освящены» Фото: © «Татар-информ»

Что делать с крестиками, которые клеят при освящении квартиры, если они пришли в негодность?

Во время освящения квартиры на стены наклеиваются наклейки в виде крестиков. Вешают их на четыре стороны света. Нужно понимать, что это просто символ. В каком-нибудь XVII веке священник просто рисовал крест. Была даже традиция коптить их свечкой, но со временем это стало суеверием.

Если со временем эти наклейки износились или вы переклеили обои, то в этом нет ничего страшного. Их нельзя выкидывать в мусор, потому что они освящены. Их просто нужно принести в храм для сжигания. Потом просто наклеиваете другие такие же. Повторно освящать ничего не надо.

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Свои вопросы на тему православия оставляйте в окне под текстом – отец Александр даст на них подробные ответы в следующих выпусках видеоподкастов «Кофе с батюшкой» или «Батюшка против» на сайте «Татар-информа».

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