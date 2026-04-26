Женщина за рулем Audi Q3 врезалась в Skoda и влетела в фонарный столб

ДТП с участием автомобиля Audi Q3 произошло в минувшую субботу на улице Зорге в Казани. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

По информации правоохранителей, 31-летняя женщина за рулем иномарки на высокой скорости ехала со стороны проспекта Победы в направлении улицы Даурской. В какой-то момент она, потеряв чувство дистанции, врезалась в легковушку Skoda Fabia, ехавшую впереди. После этого Audi отбросило на фонарный столб.

В результате происшествия виновницу аварии увезли в больницу на машине скорой помощи. Иномарку женщины поместили на спецстоянку.

Минувшей ночью на улице Аграрной в Казани автомобиль Mercedes наехал на опору ЛЭП, после чего влетел в автобусную остановку, опрокинувшись на крышу.