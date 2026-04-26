Руc Тат
Происшествия 26 апреля 2026 09:45

Mercedes опрокинулся на крышу на автобусной остановке в Казани

Жесткое ДТП с участием автомобиля Mercedes ML произошло накануне ночью на улице Аграрной в Казани. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

25-летний житель Набережных Челнов за рулем люксового автомобиля ехал на высокой скорости в сторону улицы Патриса Лумумбы. В салоне иномарки находились трое пассажиров. В какой-то момент водитель наехал на фонарный столб, после чего автомобиль влетел в остановку общественного транспорта, и перевернулся на крышу.

22-летний пассажир, тоже житель Набережных Челнов, был доставлен на скорой в больницу. Водитель и трое пассажиров, среди которых одна девушка, после осмотра медиков были отпущены.

#мерседес #дтп в казани #перевертыш
