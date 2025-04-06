«Женщина с выправкой солдата»: заинцы простились с участницей войны Анной Моисеевой

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

В Заинске простились с человеком, которого знали и уважали поколения. 5 апреля 2025 года на 103-м году жизни ушла Анна Ивановна Моисеева – ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Заинского района, человек, для которого служение людям было смыслом всей жизни.

Прощание прошло в ДК «Энергетик». Сотни заинцев пришли, чтобы поклониться той, кто в своей жизни не раз смотрела в лицо смерти – и не отступала. Люди несли цветы, стояли в молчании, вспоминали ее светлый характер, заботу, силу и удивительное душевное тепло.

«Анна Ивановна – это целая эпоха», – прозвучало со сцены.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Отдать дань памяти пришли глава района Разиф Каримов, военный комиссар Айрат Аглямзянов, председатель Совета ветеранов Алексей Алексеев, родные и близкие Анны Ивановны, жители города и района.

«5 апреля наш район постигла невосполнимая утрата, – сказал в прощальном слове Разиф Каримов. – На 103 году жизни ушла Анна Ивановна Моисеева – ветеран Великой Отечественной войны, ветеран здравоохранения, легендарная участница войны, прошедшая путь от Москвы до Берлина. Она была свидетелем водружения Знамени Победы на здание рейхстага, а ее подпись осталась на его стенах. Таких людей больше не будет. Но память о ней – навсегда с нами».

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Анна Ивановна была призвана в армию в 1942 году после окончания медицинских курсов. Добровольцем отправилась на фронт и до сентября 1945 года служила младшей медицинской сестрой. Она спасала раненых под огнем, выносила бойцов с передовой, а в апреле 1945 года участвовала в штурме Берлина – уже в роли снайпера. Это был решающий этап войны, и Моисеева с честью прошла его.

«Когда провожали бойцов с Победой домой, маршал Георгий Жуков лично вручил Анне Ивановне благодарность от командования и дал напутствие: «Работайте в тылу так же усердно, как воевали на фронте. И она этим словам следовала всю жизнь», – подчеркнул глава района.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

После войны Анна Ивановна 40 лет отдала системе здравоохранения – работала в Заинской центральной районной больнице. И даже выйдя на пенсию, она не оставила свое призвание: встречалась с молодежью, делилась воспоминаниями, вдохновляла своей стойкостью.

«Анна Ивановна – великая личность, оставила после себя род спасателей, медиков. Она очень хотела дожить до Дня Великой Победы, до окончания СВО. Она была очень милосердной, очень переживала за наших солдат, особенно уважала тех, кто воевал. Всегда стойкая, с солдатской выправкой. Говорят, что у войны – не женское лицо, но Анна Ивановна доказала обратное. Ее путь непростой, но он показательный для всех нас», – сказал Алексей Алексеев.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

«Анна Ивановна – обладательница множества военных наград, она – пример патриотизма и солдатской выдержки. Нам будет очень ее не хватать, память о ней будет жить», – отметил военком Айрат Аглямзянов.

После траурной церемонии и минуты молчания гроб с телом героини пронесли по бульвару Победы. Анну Ивановну похоронили со всеми воинскими почестями на кладбище Старого Заинска.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Биография и награды Анны Моисеевой:

Родилась в 1922 году.

Добровольцем ушла на фронт в 1942 году после окончания медицинских курсов.

Служила младшей медицинской сестрой до конца войны.

Участвовала в штурме Берлина, в последние дни войны — в роли снайпера.

Свидетель водружения знамени Победы над рейхстагом.

Оставила подпись на стене поверженного фашистского штаба.

Была лично награждена благодарностью маршала Георгия Жукова.

Награждена множеством медалей и орденов за боевые заслуги (в том числе орденами Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина» и другими).

Почетный гражданин Заинского муниципального района.

40 лет работала в системе здравоохранения, в том числе в Заинской ЦРБ.

После выхода на пенсию – активный общественный деятель и наставник молодежи.