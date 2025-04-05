Дошла до Берлина и расписалась на стене Рейхстага: в Заинске скончалась участница войны

Сегодня на 103-м году жизни скончалась Анна Ивановна Моисеева – ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Заинского района Татарстана.

Анна Ивановна (в девичестве Мачтакова) родилась 15 февраля 1923 года в поселке Подгорный, входившем на тот момент в состав Челнинского кантона ТАССР.

В годы войны, с июля 1942-го по сентябрь 1945-го, служила младшей медицинской сестрой в 473-м полевом передвижном хирургическом госпитале 61-й армии. Ее боевой путь пролег от Москвы до Берлина. За мужество и самоотверженный труд на фронте была награждена медалями «За боевые заслуги» и «За взятие Берлина», двумя орденами Отечественной войны II степени.

Благодарность за службу Анне Ивановне вручил лично Маршал Советского Союза Георгий Жуков. В Заинском краеведческом музее есть фотография, где она с товарищами стоит на фоне Рейхстага.

Фото предоставлено Александром Исаковым

После войны Анна Моисеева посвятила 40 лет своей жизни районной больнице, работая медицинской сестрой. Ее доброта, отзывчивость и стойкость стали примером для нескольких поколений медиков. Анна Ивановна активно участвовала в общественной жизни, вносила огромный вклад в патриотическое воспитание молодежи.

Светлая память об Анне Моисеевой навсегда останется в сердцах благодарных земляков. Гражданская панихида состоится завтра, 6 апреля, в 8:00 в Доме культуры «Энергетик».

В этом году в России отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Также по решению Президента РФ Владимира Путина 2025-й объявлен Годом защитника Отечества.