Фото: Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

72-летняя женщина, которую сбила машина в казанском поселке Мирный, скончалась в больнице.

17 октября водитель автомобиля Nissan X-Trail на большой скорости сбил пенсионерку.

«Татар-информ» рассказывал, что ДТП произошло в казанском поселке Мирный на улице Ново-Давликеевская со стороны Фермского шоссе. Пенсионерка переходила дорогу в запрещенном месте.

В результате ДТП женщина получила тяжёлые травмы. Она находилась в больнице без сознания и через сутки скончалась.