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Женщина, которую сбила машина в казанском поселке Мирный, скончалась в больнице
72-летняя женщина, которую сбила машина в казанском поселке Мирный, скончалась в больнице.
17 октября водитель автомобиля Nissan X-Trail на большой скорости сбил пенсионерку.
«Татар-информ» рассказывал, что ДТП произошло в казанском поселке Мирный на улице Ново-Давликеевская со стороны Фермского шоссе. Пенсионерка переходила дорогу в запрещенном месте.
В результате ДТП женщина получила тяжёлые травмы. Она находилась в больнице без сознания и через сутки скончалась.
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