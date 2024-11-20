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Происшествия 20 ноября 2024 10:35

Женщина, которую сбила машина в казанском поселке Мирный, скончалась в больнице

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Женщина, которую сбила машина в казанском поселке Мирный, скончалась в больнице
Фото: Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

72-летняя женщина, которую сбила машина в казанском поселке Мирный, скончалась в больнице.

17 октября водитель автомобиля Nissan X-Trail на большой скорости сбил пенсионерку.

«Татар-информ» рассказывал, что ДТП произошло в казанском поселке Мирный на улице Ново-Давликеевская со стороны Фермского шоссе. Пенсионерка переходила дорогу в запрещенном месте.

В результате ДТП женщина получила тяжёлые травмы. Она находилась в больнице без сознания и через сутки скончалась.

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