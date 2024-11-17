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В казанском поселке Мирный автомобиль сбил женщину
В Казанском поселке Мирный автомобиль сбил пожилую женщину на дороге.
«Да она прямо под машину бросилась, выскочила из темноты, а парня жалко», – рассказал очевидец.
На улице Ново-Давликеевская, в поселке Мирный Nissan сбил женщину, переходящую дорогу. Как сообщают очевидцы, пожилая женщина хотела перебежать дорогу в неположенном месте, и попала под колеса джипа.
Владелец сразу остановился и вызвал пострадавшей скорую. Тележка, с которой она переходила дорогу так и осталась лежать перевернутой, вокруг собрались люди.
«Здесь плохо освещенный участок дороги и люди часто переходят, не доходя до пешеходного перехода. Очень опасное место», – поделился местный житель.
На место происшествие прибыла карета скорой помощи. У женщины обширные травмы головы. Её госпитализировали.
«Она же громче всех просила здесь сделать пешеходный переход. Она прямо напротив живет и часто здесь она переходит дорогу. Даже письма в местный исполком писала», – рассказала соседка потерпевшей.
Дом пострадавшей действительно находится напротив места ДТП. Ее муж также находится на месте происшествия. Корреспонденту «Татар-информ» удалось выяснить – она возвращалась из магазина с продуктами.
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