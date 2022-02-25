«Зенит» вылетел из Лиги Европы, «Спартак» узнал имена возможных соперников по 1/8 финала

Санкт-Петербургский «Зенит» завершил свое выступление на стадии 1/16 Лиги Европы после безголевой ничьей (0:0) в гостях против испанского «Бетиса».

Для продолжения участия в турнире, сине-бело-голубым было необходимо побеждать в Испании с разницей в минимум 1 гол, дабы компенсировать домашнее поражение со счетом 2:3. На 90 минуте защитник питерцев Дмитрий Чистяков открыл счет в матче, но после просмотра ВАР гол был отменен. Как итог – 0:0, поражение в двухматчевом противостоянии и вылет из Лиги Европы.

Таким образом, единственным российским клубом, который продолжает выступление в еврокубках стал московский «Спартак», узнавший имена возможных соперников по стадии 1/8 финала Лиги Европы.

Список потенциальных соперников: «Барселона», «Севилья», «Бетис», «Порту», «Брага», «Лейпциг», «Аталанта», «Рейнджерс». Жеребьевка 1/8 финала пройдет в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) и начнется в 14:00 по московскому времени.

Однако, для «Спартака» все может решиться еще раньше: в 12:00 состоится заседание УЕФА в связи со специальной военной операцией России на Украине, на котором московский клуб могут исключить из Лиги Европы досрочно.

Напомним, ранее стало известно, что Российская Премьер-Лига может перенести ряд матчей 19-го тура.