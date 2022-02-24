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Спорт
24 февраля 2022  11:02
Дамир Садриев

РПЛ может перенести ряд матчей 19-го тура из-за военной операции в Донбассе

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Российская Премьер-Лиги выступила с заявлением касательно проведения игр 19-го тура чемпионата, с учетом приостановки работы аэропортов в южной части страны.

«В настоящее время РФС и РПЛ прорабатывают вопросы, связанные с проведением матчей ближайшего тура чемпионата, с учетом приостановки работы аэропортов в Сочи, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Более подробная информация будет опубликована в ближайшее время», – заявили в пресс-службе лиги.

Напомним, старт 19-го тура Чемпионат России был запланирован на 26 февраля.

#Футбол #чемпионат россии
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