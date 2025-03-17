«Зенит» повержен: теперь «Спартаку» остается молиться, что «Краснодар» споткнется

Вчера «Спартак» обыграл «Зенит» в РПЛ. Для «красно-белых» это была первая победа над петербуржцами с 2017 года в рамках Премьер-лиги. Благодаря этому «Спартак» занял второе место в таблице, которое принадлежало «Зениту», а «Краснодар» впервые за долгое время получил отрыв в три очка. О ключевых событиях матча - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: fc-zenit.ru

Первая победа «Спартака» над «Зенитом» за 8 лет

Думаем, не стоит говорить о том, что сегодняшний матч «Спартака» с «Зенитом» (2:1) был хедлайнером 21-го тура РПЛ. Обе команды всерьез бьются за титул в текущем сезоне и идут стык в стык в таблице. И игра команд подтвердила их чемпионские амбиции.

Первым счет открыл именно «Спартак», причем сделал этот тот, от кого этого, будем честны, не ждали. Кристофер Мартинс забил первый мяч не только в этом матче, но и в принципе за «Спартак». Ранее на его счету было лишь пять передач за 14 игр.

Во втором тайме «сине-бело-голубые» насели на ворота соперника и на 83-й минуте все же отыгрались. Луис Энрике, именуемый «Королем Америки», объяснил своим красивым дальним ударом, почему петербуржцы заплатили за него 30 с лишним миллионов евро.

Казалось, игра закончится ничьей, а победа над «Зенитом» для «красно-белых» так и окажется недостижимой. Но тот же Мартинс, проводящий матч своей жизни, забил второй мяч и подарил «Спартаку» первую с 2017-го года победу над «сине-бело-голубыми» в рамках РПЛ.

Фото: fc-zenit.ru

«Спартак» воспользовался «рубиновским» высоким прессингом

Ранее мы уже сообщали, что у «Спартака» есть слабость – он уязвим, когда соперник высоко прессингует. Это показала игра с «Рубином» (1:2), где в первом тайме оба мяча были забиты из-за ошибок защитников «красно-белых», которых казанцы высоко прессинговали во время розыгрыша.

Казалось, что «Зенит» этим воспользуется и пойдет по протоптанной «Рубином» тропе. Однако оказалось, что сами петербуржцы имеют такую же слабость. В подтверждение наших слов укажем, что Мартинс забил свой мяч именно после того, как Густаво Мантуан ошибся и потерял мяч из-за прессинга Маркиньоса.

Собственно, это подтвердил и сам Семак, указавший, что оба гола «Спартака» - последствия ошибок «Зенита».

«Нельзя ошибаться, особенно в тех фазах, которые позволят сопернику быстро контратаковать. По большому счету и первый, и второй голы именно после наших ошибок привели к пропущенному мячу», - сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

Конечно, петербуржцы тоже пробовали высоко прессинговать, но получалось у них это не так эффективно, как у «Спартака». Видимо, коллектив Деяна Станковича все же извлек урок из поражения «Рубину» и исправил один из немногих недочетов в своей игре.

Фото: fc-zenit.ru

«Зенит» страдал от кадровых потерь сильнее «Спартака»

Говоря о матче, нужно упомянуть тот факт, что оба клуба понесли кадровые потери. «Спартак» лишился центрального защитника Алексиса Дуарте из-за красной карточки, полученной в прошлом туре. А «Зенит» остался без Вендела, который, как и парагваец, оказался дисквалифицирован.

В итоге Дуарте ожидаемо заменил Руслан Литвинов. И защита «красно-белых» в этой игре не сильно пострадала – Срджан Бабич, как лидер обороны, на последнем рубеже почти всегда прерывал атаки. А вот у «Зенита» из-за отсутствия бразильца была проблема. Петербуржцам не хватало вчера игрока, который мог бы протащить мяч в чужую штрафную под прессингом. Таким как раз и является Вендел.

«Не хватало сегодня свежести, слишком медленно работали с мячом, медленно контролировали мяч. Я думаю, конечно, нужно было гораздо быстрее думать и играть», - прокомментировал поражение «Зенита» Сергей Семак.

Кстати, о дисквалификациях. «Красно-белые» потеряли во вчерашнем матче левого защитника Олега Рябчука. Он пропустит игру с «Ахматом» из-за перебора желтых карточек. Вот тут встает вопрос, кем его заменят. Скорее всего, его заменит португалец Рикардо Мангаш, купленный минувшей осенью у «Витория Гимараэш». Тут стоит упомянуть, что грозненцы сейчас набрали отличный ход и не являются простым соперником. Припомнить хотя бы тот факт, что в игре с «Локомотивом» (1:1) едва не победили на их поле в 19-ом туре. Потеря ключевого игрока в лице Рябчука может доставить хлопот в грядущем матче.

Фото: fc-zenit.ru

Соболев все же появился на поле

Еще одна интрига, за которой было интересно наблюдать – решится ли Семак выпустить на поле Александра Соболева? В итоге это произошло на 78-ой минуте – экс-спартаковец заменил Густаво Мантуана.

Ожидаемо Александр на поле ничего не сумел показать. Вряд ли для кого-то будем открытием тот факт, что в «Зените» Соболев приклеился к скамейке запасных. И сегодняшний матч был особенно показательным, поскольку Александр сам санкционировал переход в Санкт-Петербург и как игрок «Зенита» потерпел поражение от своей бывшей команды.

Наверное, ему все же стоило остаться в Москве. Если бы он это сделал, то, возможно, вчера забил бы «Зениту» и в целом не превратился в игрока глубокого запаса, а помогал красно-белым взять «золото» РПЛ впервые с 2017-го года.

Фото: fc-zenit.ru

3 очка до первого места. «Спартаку» нужно молиться, что «Краснодар» оступится

Если говорить о раскладах в чемпионской гонке, то стоит вспомнить про «Краснодар». Победа «красно-белых» во вчерашнем матче оказала небольшую услугу «быкам». Дело в том, что благодаря этому у «Краснодара» сейчас есть комфортный отрыв в три очка от второго места. Победи вчера «Зенит» - у южан и петербуржцев было бы идентичное количество очков – 46.

Сейчас «Спартак» уже не может повлиять напрямую на положение своих соперников из топ-3, так как все матчи с ними уже отыграл в текущем сезоне. Да, «Спартак» сейчас выглядит как чемпионская команда – она стабильная, почти не имеет недочетов, но только проблема в том, что разгонятся они начали относительно поздно. Сейчас им остается побеждать во всех оставшихся встречах и надеяться, что «Зенит» и особенно «Краснодар» где-нибудь споткнутся и потеряют очки. Благо, из грандов в оппонентах «красно-белых» остались лишь «Динамо» и ЦСКА.

Ну а если говорить про «Зенит» с «Краснодаром», то их ожидает очное противостояние друг с другом. «Спартак» все свои ходы в этой гонке сделал, теперь нужно ждать, как его оппоненты сыграют друг с другом.

Фото на анонсе: fc-zenit.ru