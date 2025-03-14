«Спартак» победит «Зенит» впервые с 2017, «Локо» прервет серию поражений? Анонс тура РПЛ

Завтра стартует 21 тур РПЛ. Из всех матчей выделяется, конечно же, игра «Спартака» с «Зенитом», которая станет во многом определяющей в нынешней чемпионской гонке. Также интересно, сможет ли «Локомотив» победить впервые с ноября в игре с «Динамо». О ключевых интригах тура - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: fc-zenit.ru

«Зенит» и «Спартак»: решающий матч в чемпионской гонке

В грядущем туре будет достаточно интересных матчей. Но главным из них в любом случае будет противостояние «Зенита» и «Спартака». Дело не только в статусности клубов, но и в том, что матч станет во много определяющим в титульной гонке текущего сезона.

Во-первых, это последняя очная встреча для «красно-белых» с командами из топ-3. Коллектив Деяна Станковича уже дважды сыграл с «Краснодаром» и достойно сразился с «Зенитом» (0:0) в Санкт-Петербурге. Это означает, что поражение в ответной игре с «сине-бело-голубыми» еще сильнее отдалит «Спартак» от первого места. В таком случае «красно-белым» придется выигрывать во всех девяти матчах и надеяться на то, что его конкуренты из топ-3 где-то оступятся и потеряют очки. У «Зенита», к слову, ситуация в этом плане чуть получше. Команда Сергея Семака еще имеет игру в запасе с «быками», так что у петербуржцев есть шансы сбить с пути сразу двух конкурентов этой весной.

Во-вторых, встреча продемонстрирует, насколько «Спартак» серьезен в своих намерениях забрать трофей. Да, клуб ранее уже побеждал топов в текущем сезоне, но «Зенит» ему еще не покорился ни в Премьер-лиге, ни в Зимнем Кубке РПЛ. Кстати, последний раз «красно-белые» в РПЛ обыгрывали петербуржцев в далеком 2017-ом году. Посмотрим, принесет ли Станкович первую победу над гегемоном российского футбола последних лет.

Если говорить о кондициях, то клубы примерно равны. Оба коллектива потеряли по одному ключевому игроку. «Зенит» лишился полузащитника Вендела из-за расистского скандала, а «Спартак» потерял центрального защитника Алексиса Дуарте, который схлопотал красную карточку в игре с «Рубином» (1:2). Однако «сине-бело-голубые» все же находятся в чуть более хороших условиях.

Дело в том, что «красно-белые» лишились ключевой связки в обороне, которая раньше состояла из Дуарте и Срджана Бабича. Скорее всего, в силу обстоятельств вместо Алексиса выйдет Максим Литвинов, но не факт, что оборона не потеряет в качестве. Литвинов играл на этой позиции в текущем сезоне, но его профильная позиция связана с центром полузащиты. Его выход в основу на матч с «Зенитом» – достаточно авантюрный шаг.

Говоря о составах, возникает вопрос: не поменяет ли Станкович правого защитника? Как мы помним по прошлому матчу, первый мяч казанцев пришел из-за ошибки Даниила Денисова. Первый тайм того матча показал, как можно бороться с «красно-белыми»: команда плохо себя чувствовала, когда соперник высоко прессинговал, что приводило к ошибкам со стороны защитников, которые у «Спартака» начинают розыгрыши атаки.

Еще одна из интриг: рискнет ли Серегй Семак выпустить Александра Соболева с первых минут? В центре нападения у «сине-бело-голубых» есть Матео Кассьерра и Лусиано Гонду. Соболев же выходит на матчи в текущем сезоне РПЛ исключительно со скамейки. Также будет интересно посмотреть на Луиса Энрике, за которого отдали около 35 миллионов евро. В прошлой игре с «Факелом» (2:0) «Король Америки» не показал ничего выдающегося. Ждем, когда он проявит себя. И, пожалуй, главный вопрос – кто заменит Вендела? Вместо бразильца выйдет Саша Зделар, поскольку Александра Ерохина и Ильзата Ахметова на такую важную игру Семак не рискнет выпускать на поле с первых минут.

Кстати, интересный факт о матче: билеты на него закончились за три дня до игры. И это в эпоху FAN ID. Видно, что ажиотаж вокруг встречи колоссальный. Судя по тому, что билеты на нее смели как горячие пирожки, все понимают – матч во многом будет определяющим.

Фото: fclm.ru

«Локомотив» не знает побед с ноября, а «Динамо» хорошо себя чувствует и без Тюкавина

Одним из интереснейших матчей грядущего тура РПЛ станет битва между двумя московскими клубами – «Локомотивом» и «Динамо». Причем обе команды неплохо пострадали от травм.

Так, «железнодорожники» в матче прошлого тура с «Ахматом» (1:1) потеряли полузащитника Дмитрия Баринова. Команда Михаила Галактионова лишилась не просто ключевого игрока, а капитана и своего лидера.

«Бело-голубые» же лишились на остаток сезона Константина Тюкавина. Форвард порвал кресты в игре с «Ростовом» (1:1) и выбыл минимум на шесть месяцев. Но как мы видели по игре с махачкалинским «Динамо» (4:0), отсутствие Тюкавина подопечным Марцела Лички пока не сильно мешает. Константина в том матче неплохо подменил молодой Эль-Мехди Маухуб, а команда в целом играла открыто и эффективно.

Интересный факт: последний раз «Локомотив» побеждал в рамках РПЛ 9 ноября. То была встреча с «Факелом» (2:1). С тех пор пять поражений. Посмотрим, смогут ли «железнодорожники» в отсутствие капитана обыграть мощного соперника и вновь почувствовать вкус победы.

Фото: fckrasnodar.ru

Задорный «Ростов» остановит лидирующий «Краснодар»?

Стоит также обратить внимание и на матч «Ростова» с «Краснодаром». «Желто-синие», оставшиеся без Валерия Карпина перед стартом весенней части РПЛ, пока не знают поражений и показывают хороший атакующий футбол под руководством Джонатана Альбы.

Из хороших перформансев «Ростова», конечно, выделяются ничья с «Динамо» (1:1) в Москве и волевая победа над «Оренбургом» (2:1) на «Газовике» с искусственным покрытием. У команды хорошо отлажено нападение. К слову, в игре с «Динамо» «Ростов» выглядел интереснее и заслуживал победу. Однако, как говорится, игра забывается, а результат остается.

«Краснодар» же после фальстарта с «Крыльями Советов» (1:1) вроде как развеял сомнения в чемпионских амбициях, разгромив крепкий «Пари НН» (3:0) Виктора Гончаренко. Команда в первом весеннем туре лишилась Эдуарда Сперцяна, но пока что его потеря не ощущается фатальной. На его позиции сейчас неплохо выглядит Никита Кривцов.

Скорее всего, противостояние двух южных команд получится жарким. Оба клуба играют преимущественно в атакующий открытый футбол. Словом, будет интересно.

Фото на анонсе: fc-zenit.ru