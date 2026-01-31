«Зенит-Казань» взял верх над «Белогорьем» на своей площадке

Фото: zenit-kazan.com

Мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» у себя дома одержал победу над «Белогорьем» в матче 22-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги.

Встреча состоялась в казанском Центре волейбола. Подопечные Алексея Вербова обыграли гостей со счетом 3:1. Команда Сергея Баранова боролась упорно, но смогла взять верх над хозяевами только в одном, третьем сете.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин начался 18 октября 2025 года и завершится 14 марта 2026-го. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом страны является «Зенит-Казань».

«Зенит-Казань» – «Белогорье» – 3:1 (25:23, 25:17, 21:25, 26:24).

Лучшие игроки: Волков (18), Лабинский (16), Кононов (11) – Тетюхин (22), Яковлев (13), Заболотников (11).