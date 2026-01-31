«Зенит-Казань» примет «Белогорье» в 22-м туре Суперлиги

Фото: zenit-kazan.com

Матч 22-го тура предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги состоится сегодня в Казани. Местный «Зенит-Казань» примет «Белогорье».

Встреча пройдет в Центре волейбола и начнется в 18:00 по московскому времени.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд.

Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань». «Белогорье» расположилось на 5 месте турнирной таблицы.