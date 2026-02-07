«Зенит-Казань» уступил «Локомотиву» во второй раз с начала сезона

Фото: www.zenit-kazan.com

Мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» в Новосибирске проиграл местному «Локомотиву» в матче 23-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги.

Встреча прошла на новосибирской «Локомотив-Арене». Команда Алексея Вербова уступила хозяевам со счетом 3:2. Впрочем, казанцы упорно сражались, сумев взять верх над новосибирцами в первом и третьем сетах.

Таким образом, зенитовцам не удалость отомстить за поражение, которое им нанесли подопечные Пламена Константинова 22 ноября. Матч 8-го тура чемпионата «Зенит» проиграл дома, а этот – в гостях.

Теперь «Зенит-Казань» продолжит выездную серию, начавшуюся победой над «Кузбассом» 4 февраля, встречей с «Оренбуржьем» 10-го числа.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин начался 18 октября 2025 года и завершится 14 марта 2026-го. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом страны является «Зенит-Казань».

«Локомотив» – «Зенит-Казань» – 3:2 (19:25, 28:26, 22:25, 25:23, 15:13).

Лучшие игроки: Казаченков (23), Курбанов (12), Куркаев (10) – Волков (17), Лабинский (16), Михайлов (15).