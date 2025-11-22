news_header_top
«Зенит-Казань» потерпел первое поражение в сезоне от «Локомотива»

Фото: zenit-kazan.com

Казанский волейбольный «Зенит» уступил у себя дома новосибирскому «Локомотиву» (3:1) в матче 8 тура волейбольной Суперлиги. Это первое поражение татарстанцев со старта сезона-2025/26.

После этой встречи казанский «Зенит» опустился на третью строчку турнирной таблицы чемпионата. На втором месте – питерский «Зенит». А возглавляет таблицу «Локомотив».

Следующую встречу в Суперлиге «Зенит-Казань» проведет в Казани в Центре волейбола против «Оренбуржья» 26 ноября. Время начала матча – в 18:30 мск.

#зенит-казань #волейбол #суперлига
